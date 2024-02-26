Тест для настоящих театралов: пройдет только знаток искусства

"Берите! Мужик дает!": скромница Барановская поделилась секретом успеха

Программа "Мужское / Женское" при участии Юлии Барановской становится апогеем мудрости, которую раздает многодетная мать, зачавшая троих детей вне брака. Нынешняя экранная дива Юлия Барановская познакомилась с Андреем Аршавиным, когда оба они были юными — ветер в голове! А когда звезда была беременна третьим ребенком и находилась на пятом месяце беременности, возлюбленный помахал ей ручкой.