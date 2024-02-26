Тест для настоящих театралов: пройдет только знаток искусства

В 1672 году в Москве появился первый в России придворный театр — "Комедийная хоромина" в селе Преображенском (летняя резиденция царя Алексея I Михайловича), где начали устраиваться спектакли с немецкими, а затем и русскими актерами. Сегодня в столице работает около 300 театров – для детей и взрослых, музыкальных и драматических, камерных и академических, звездных и любительских, эпатажных и добрых. Насколько хорошо вы знаете их историю?
Давайте проверим! Но вопросы сложные – ответит только настоящий театрал!