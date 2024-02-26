"Рухнула и ударилась головой": новый взлет популярности Иды Галич после инцидента

Ида Галич отправилась на отдых в горы. Но он омрачился неприятным происшествием.



Туристы могли заметить на Красной Поляне звезду интернета Иду Галич в необычном образе. Блогер и ведущая шоу "1-11" развлекалась на сноуборде, однако не в форме горнолыжного клуба. 33-летняя Ида в своем телеграм-канале опубликовала видео. Она трудилась сохранить баланс в передвижении по снегу, будучи в форме хоккейного клуба "Динамо". Рассказала постояльцам микроблога, что катание по направлению в низину прошло не только с удовольствием.

Как оказалось, Галич не справилась с движением по горнолыжной трассе и упала. Катание прошло с происшествиями. Ида призналась, что падение было сильным, и пошутила, что его последствием стало желание открыть инфобизнес.

"Ну ваша сегодня в первый раз сильно рухнула и ударилась головой", – написала Ида в телеграм-канале, когда уже встала на ноги.

По словам Галич, падение было эпичным – она отстегнула свой сноуборд и продолжила скатываться со склона. Блогер рассказала, что сняла свой шлем из-за головокружения и спускалась с самой вершины уже без сноуборда на белом покрывале снега. Сначала она неслась очень быстро, но на видео запечатлен момент, где блогер едет по снегу уже довольно медленно обычным образом.

На опубликованном в телеграм-канале видео Ида Галич в отличном настроении съезжает со склона на своей пятой точке — видимо, поднялась. Однако звезда интернета добавила, что сноуборд – экстремальный вид спорта, и пожелала всем подписчикам блога беречь себя. От этого ее популярность только взлетела — впереди ждет новая вершина.