Насколько вы погружены в российский шоу-бизнес? Проходим тест про звезд!

Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Авраам Руссо, Лариса Долина, SHAMAN и другие артисты – в новом тесте от "Дни.ру".

Российский шоу-бизнес полон слухов, скандалов и тайн. Порой даже профессиональным журналистам бывает трудно разобраться в перипетиях звезд. А насколько хорошо вы знакомы с биографиями артистов? Пройдите увлекательный тест от "Дни.ру", чтобы проверить свои знания!

В новом тесте вас ждут Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Авраам Руссо, Лариса Долина, SHAMAN и другие отечественные звезды. Желаем удачи!







1. Сколько раз официально была замужем Алла Пугачева?

а. Три

б. Четыре

в. Пять





2. Кто является подопечным продюсера Яны Рудковской?

а. Дима Билан

б. Ольга Бузова

в. Дмитрий Нагиев





3. В каком городе родился Никита Пресняков?

а. Париж

б. Лондон

в. Москва





4. Сколько детей у Ирины Аллегровой?

а. Одна дочь

б. Один сын

в. Двое: дочь и сын





5. Кто не был ведущим программы "Прожекторперисхилтон"?

а. Гарик Мартиросян

б. Павел Воля

в. Сергей Светлаков





6. Как зовут супруга актрисы Ларисы Луппиан?

а. Лев Лещенко

б. Владимир Винокур

в. Михаил Боярский





7. Кем Андрей Кончаловский приходится Никите Михалкову?

а. Брат

в. Шурин

в. Племянник





8. Какая национальность у Авраама Руссо?

а. Еврей

б. Армянин

в. Итальянец





9. Какую фамилию носила Лариса Долина при рождении?

а. Долина

б. Миончинская

в. Кудельман





10. Как зовут артиста, выступающего под псевдонимом SHAMAN?

а. Ярослав Дронов

б. Ваня Дмитриенко

в. Данил Прытков





Проверяем правильные ответы на тест: 1 – в (пять), 2 – а (Дима Билан), 3 – б (Лондон), 4 – а (одна дочь), 5 – б (Павел Воля), 6 – в (Михаил Боярский), 7 – а (брат), 8 – б (армянин), 9 – в (Кудельман), 10 – а (Ярослав Дронов).