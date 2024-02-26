Сам себе дизайнер: как с помощью ваз для цветов сделать интерьер квартиры стильным

Даже самую скромную квартирку можно задекорировать так, что все знакомые будут восхищаться, а соседи – обращаться за советом. Рассказываем, как стильно украсить помещение с помощью ваз для цветов.



Вазы для цветов – это не просто стеклянные сосуды, которые достаются лишь по праздникам. Они еще могут служить отличным украшением интерьера. Совсем не обязательно, чтобы в них всегда стояли живые благоухающие цветы. Вазы отлично "работают" и в одиночку, задавая пространству квартиры изысканный код.

Редакция "Дни.ру" готова поделиться с читателями несколькими советами, как с помощью ваз для цветов сделать интерьер квартиры стильным. Разбираемся в тонкостях подбора этих стеклянных украшений.

Сколько ваз должно быть в доме?

Ответ на этот вопрос: чем больше, тем лучше . Подобранная по размеру ваза может украсить даже самый скромный букетик. Если вы поставите его в самый центр обеденного стола, то радости будет куда больше, нежели если бы подаренное растение стояло в банке в углу квартиры. Рекомендуем прикупить несколько сосудов разного размера и формы и ставить их рядом.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

Вазы как украшение интерьера

Кто сказал, что в вазе непременно должны быть цветы? Это совсем не обязательное условие, если ваша ваза имеет необычный вид или вообще выполнена полностью в ручную. Расставьте несколько стеклянных сосудов разной формы и высоты на полки или камин. Когда вам подарят цветы, можно наполнять их одиночными стебельками.

Вазы как декор праздничного стола

Когда в вашем доме будет праздник, самую красивую вазу можно поставить в центр обеденного стола. Принесенный на мероприятие букет от гостей послужит отличным ее дополнением. Перед тем как поставить растение в вазу, от бумаги лучше всего избавиться. Так этот элемент декора будет выглядеть дороже.

Маленькие вазы

Маленькие вазы тоже имеют место быть. Расписные сосуды разных форм и размеров в обычное время послужат отличным декором на полках. Когда в доме появятся сезонные цветы, можно подрезать стебельки и составить несколько мини-композиций.