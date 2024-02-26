Что с ней стало? Изнеможенный вид Лолиты вызвал оторопь – фото без ретуши

Лолита Милявская таки не смогла вернуться на сцену после участия в "голой" вечеринке.

Лолите Милявской сегодня не позавидуешь. Уже два месяца артистка находится под санкциями за участие в "голой" вечеринке, организованной Настей Ивлеевой. После отмены на фоне народной критики певица фактически лишилась возможности зарабатывать приличные деньги.

Под санкции за нарочито вульгарное поведение также попали Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и другие звезды, вошедшие "не в ту дверь". Однако поп-король уже вернулся на телевидение. Ранее он посетил новые регионы России.

Лолита Милявская никуда не ездит и нигде не выступает. Она предпочитает заниматься домашними проблемами и проводить время с семьей. Однако внешний вид некогда одной из самых ярких и эпатажных звезд вызывает удивление, если не шок.

Давеча Лолита Милявская предстала перед публикой в изнеможенном виде, чем вызвала оторопь. Исполнительница хита "На Титанике" записала ролик с дачи и опубликовала его на своей странице в Telegram.

Лицо 60-летней певицы выглядело то ли сонным, то ли очень уставшим. Негативно на образе сказывалось и отсутствие косметики. Волосы артистки были растрепаны, что хорошо видно на фото без ретуши.

Вероятно, Лолита Милявская умышленно пыталась продемонстрировать образ простого человека. Она предложила подписчикам "заценить лук". При этом звезды была одета по-домашнему. Певица подчеркнула, что занимается садоводством на даче.