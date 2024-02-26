"Ощущение безысходности": серьезно травмированный Фомин увидел собственную кость

Митя Фомин так здорово пел и танцевал на "Золотом граммофоне" в Петербурге, чтобы было невозможно представить, что совсем недавно певца спасали врачи. Подробности он сообщил за кулисами Ледового дворца корреспонденту "Дни.ру".

"Я участвовал в реалити "Выжить в Самарканде", и во время испытаний серьезно повредил палец, – сообщил исполнитель. – Повредил, даже несмотря на то что был в серьезной защите. Просто увидел проступающую сквозь перчатку кровь. Было ощущение, что ударили кувалдой по пальцу".

Певца на скорой тут же отправили в больницу – делали рентген, лечили, зашивали. И даже думали везти в институт микрохирургии в Ташкенте. "Риска ампутации не было, – вспоминает певец. – Зато было ощущение полной безысходности и неизвестности, ведь я реально видел свою кость, поскольку была зияющая рваная рана".

Но в итоге все обошлось. "Доктор взял шприц, вколол анестетик и тремя стежками зашил мне палец, – говорит звезда. – Но все это проходило фактически в полевых условиях и могло случиться, что угодно – и гангрена, и столбняк. А со временем, как говорят врачи, палец может скрючиться и перестать функционировать".

"Мизинец, в принципе, не особо нужен, – улыбается певец. – Но он сросся, хотя и стал больше".