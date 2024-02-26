Теперь можно и не скрывать: как на самом деле снимали "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Сериал уже стал культовым. Рассказываем, как создавался шедевр отечественной кинематографии.

После дебютных серий сериал стал стремительно набирать популярность. даже создатели "Слова пацана" не ожидали. что их детище настолько "зайдет" современному зрителю. Об этом режиссер Жора Крыжовников рассказывал в одном из интервью. Конечно же, надежды на популярность были, но не такую масштабную. В чем секрет ленты? Как снимали? Где сейчас актеры, засветившиеся в сериале?

Сюжет "Слово пацана. Кровь на асфальте"

В основе сериала книга Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970 – 2010-х". Автор повествует о времени становления бандитских группировок. Так называемый казанский феномен был необычен тем, что в преступность втягивались подростки.

В сериале происходит трансформация мальчика-отличника в бандита, а хулигана в человека, который разочаровывается в бандитской романтике. Первая любовь, отказ от семейных ценностей, встреча ребят лицом к лицу со смертью, несправедливостью и буллингом. Важно помнить, что сериал имеет возрастную маркировку 18+.

Как снимали "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Для того, чтобы сохранить историческую достоверность, сначала сериал должны были снимать на улицах Казани. Реализации задуманного помешала активность общественников и властей республики. Пришлось искать локации в Ярославле и Москве. К счастью режиссера, в России полно мест, где все еще царит дух начала 90-х.

Позже выяснилось, что некоторые сцены снимали на настоящем кладбище. Это было непростым испытанием для актеров. Зимние кадры иногда приходилось создавать летом. Одной из самых сложных работ в рамках съемок стала сцена похорон. В сериале она проигрывается дважды с разными героями. Некоторые из актеров в жизни не сталкивались со смертью. К слову, отыграли все на отлично, хоть и побаивались ритуальной атрибутики.

Позже режиссер Жора Крыжовников рассказывал, что некоторые сцены пришлось переснимать уже на этапе монтажа. Никто точно не знал, как закончится сериал.

Актеры сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Для зрителей произошло несколько серьезных открытий. в первую очередь следует отметить двух главных героев – антиподов Андрея и Марата. Их великолепно сыграли Леон Кемстач и Рузиль Минекаев. Ранее молодые люди в большом кино не снимались. Для большой аудитории неожиданно раскрылась Анна Пересильд. Ее нежный образ сильной школьницы Айгуль не оставил равнодушных среди зрителей.

Отметились в сериале и актеры с богатой кинобиографией. В первую очередь, это Иван Янковский и Никита Кологривый. Неожиданно приятно для многих было увидеть на экранах Сергея Бурунова и Юлию Александрову.

Скандалы

После первых серий начали возмущаться общественники. Они даже успели написать жалобы в Роскомнадзор, Прокуратуры и даже СКР. Ни одно ведомство нарушений в сериале не выявило. Позже по сюжету стало понятно, что ни о какой популяризации бандитизма речь не идет. Наоборот, каждый из юных хулиганов получает по заслугам.

Почти все актеры и создатели сериала рассказывают о приятных впечатлениях от работы. отличился лишь Никита Кологривый. Он в пух и прах разнес экс-коллег, посчитав их не очень талантливыми. Более того, молодой человек обвинил их в желании "заработать на имени". При этом большинство актеров, сыгравших вместе с Кощеем, не стали отвечать ему обвинениями или оскорблениями.