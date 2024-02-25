Пора завязывать с алкоголем: Зацепин сделал серьезные выводы после пьяной драки

Выпускник "Фабрики звезд-4" Антон Зацепин стал участником Второго кинофестиваля "Черноречье Фест", который в эти дни с размахом проходит в при поддержке администрации города Дзержинска Нижегородской области и компании "Сибур". Примечательно, что на банкетах певец принципиально отказывался от алкоголя. О причинах он откровенно рассказал корреспонденту "Дни.ру".

"Я отчетливо помню дату, когда бросил пить, – рассказал Антон. – Это случилось 11 декабря 2019 года. Именно тогда с алкоголем было завязано окончательно. Просто у меня начались реальные проблемы. И я понял, что все эти угарные вечеринки надо прекращать. Ведь наутро после них мне друзья рассказывали такие вещи, в которые даже сложно было поверить".

41-летний Зацепин честно признается, что по пьяному делу и хулиганил, и дрался, и концерты были на грани срыва. "Это все бесы во мне играли, – считает он. – Я по пьяни реализовывал свой "комплекс Наполеона", когда хотел кого-то победить. Сейчас, пребывая пять лет в трезвости, понимаю, что под воздействием алкоголя люди часто творят полнейшую дичь".

"У меня после отказа от алкоголя ломки не было, хотя пьяных людей ненавидел, – откровенно говорит Антон. – Невозможно было находиться в компаниях, ходить на светские рауты. Потому что все напивались, и между мною и этими людьми образовывалась пропасть".

Певец признается, что смог сам победить зависимость – он не кодировался, не "подшивался". Просто уверен, что при наличии силы воли любой человек может справиться с тяжелыми зависимостями. Хотя в его роду это не всем удавалось – многие прикладывались к бутылочке. "В 11 лет я впервые стащил и попробовал шампанское, потом в дело пошло пивко, – вспоминает он. – И так пошло-поехало".

Сейчас Зацепин пытается отказаться и от курения. "Я начал курить еще в школе, – признался он. – Мне не было еще семи лет, когда на улице познакомился с каким-то хулиганом, и он в первый раз дал мне затянуться. Во взрослом возрасте я бросал курить и держался пять лет. Потом, очень глупо, опять начал. И вот сейчас думаю, как бросить снова".