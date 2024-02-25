Похоронила сына, но не сломалась: как живет "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи!"

"Песня года", программа "Время", "Голубой огонек" и, конечно, "Спокойной ночи, малыши!" – по всем этим программам Центрального телевидения зрители до сих пор помнят и любят Татьяну Судец. Кажется, время не властно на ней – и в 76 лет ведущая остается красавицей со звучным голосом.



Легендарная "тетя Таня" стала ведущей церемонии открытия Второго кинофестиваля "Черноречье Фест", который эти дни проходит при поддержке администрации города Дзержинска Нижегородской области и компании "Сибур". Для людей увидеть вблизи любимую с детства "тетю Таню", сделать с ней совместное фото – огромное счастье.



"Я не считаю себя звездой, – улыбается Татьяна Александровна. – Ведь что такое звезда на небе? Это скопление всякого мусора, пыли и газа (смеется). Такой звездой я точно не хочу быть. Хотя, конечно, мне приятно, что меня до сих пор узнают, помнят, приятны внимание и любовь. Я знаю многих артистов, которые идут и прямо мечтают, чтобы их узнали, но никто не подходит – все заняты своим делом. А я поняла, что стала известной, лишь после того, как стали узнавать ГАИшники и говорить: "Ой, тетя Таня!". Так что у меня по всей стране очень много "детей" (улыбается).

При этом родной сын всегда ревновал Татьяну Судец к этим многочисленным всесоюзным "детям". "Андрюшка говорил: "Это моя мама!" – вспоминает диктор. – Особенно переживал, когда я приезжала в какой-нибудь пионерский лагера, вокруг меня собирались ребята. А сын плакал: "Ты чего, всяхняя мама?!" Бывало, включаем дома телевизор, а там в записи идет передача с моим участием. И Андрей поражался: "Как интересно! Мама и тут, и там!". И даже, как Карлсон в мультфильме, заходил за телевизор и смотрел, как же я там помещаюсь. А дочь Даша к этому спокойно относилась, я как-то ее даже брала с собой на телевидение, потому что не с кем дома было оставить".

Дочь ведущей имеет несколько образований – училась на стоматолога, потом на психолога. "Я, как и меня в свое время мама, отговаривала Дашу от того, чтобы идти в публичную профессию, – говорит Судец. – Мама даже не знала, что я хожу на конкурс дикторов, а когда узнала, то была не очень довольна. Все девочки мечтают стать артистками, но это очень трудная физически и морально профессия. Ведь часто ты знаешь, что полон сил, что у тебя есть потенциал, а тебя словно не замечают. И неудачи страшно ранят. Это ж все дело случая. Вот мне просто повезло".

А вот судьба сына Татьяны Александровны оказалась трагичной. Но она выстояла, не сломалась даже после этого страшного удара. Объясняет свое мужество обязательством перед профессией. "Игорь Кириллов сказал мне, что все личные невзгоды, все, что происходит дома, надо оставлять за дверью студии, – делится диктор. – Мол, народ уставший приходит домой с работы и хочет перед телевизором отдохнуть. Он не должен видеть хмурого, недовольного или сердитого диктора в кадре. Этот урок я запомнила на всю жизнь. Даже когда с сыном случилось несчастье, я все равно через силу шла в студию и работала. Одна из моих коллег тогда удивленно сказала: "Ну ты посмотри! Ничего ее не берет! Даже смерть сына! Все равно улыбается!"