Она точно скажет спасибо! 5 нетипичных подарков для женщины на 8 марта

Близится Международный Женский день. Рассказываем, как удивить и впечатлить любимую женщину оригинальным подарком.



8 марта – прекрасный повод признаться в самых теплых чувствах любимым женщинам. Каждый мужчина знает набор традиционных подарков для этого праздника – цветы, ювелирные украшения, парфюмы. Но как впечатлить женщину на 8 марта? Выбирайте один из необычных подарков из нашего списка.

1. Сертификат в SPA. В жизни каждой женщины много стресса, и такой подарок точно порадует вашу любимую. Она сможет расслабиться, отдохнуть и наполниться энергией на предстоящие 365 дней.

2. Полет на воздушном шаре или на вертолете. Такой сюрприз женщина точно запомнит надолго. Яркие впечатления будут гарантированы. Главное – заранее узнать, нет ли у нее боязни высоты.

3. Мастер-класс. Можно подарить женщине участие в мастер-классе по изготовлению посуды из керамики или по рисованию. Тут вы можете опираться на ее интересы и увлечения. Может быть, она будет рада мастер-классу по выступлению со стендапом.

4. Полный чекап организма. Обычно мы откладываем поход к врачу на самый крайний случай, ведь это занимает много сил, времени и денег. Но чекап в подарок позволит вашей любимой женщине позаботиться о своем здоровье и не тратить на это целое состояние.

5. Фотосессия. Женщины любят фотографироваться. А если съемку проведет профессионал, результат превзойдет все ожидания. Кадры в красивом и ярком образе останутся на память, ваша любимая женщина сможет поделиться ими в соцсетях и похвастаться вашим прекрасным подарком.



Подарок на 8 марта может быть необычным и приятным для женщины. Стоит только учесть ее предпочтения и вкусы и проявить немного фантазии.