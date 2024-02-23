Готовлю пирог с грибами 3 раза в неделю: повторите вкусный и простой рецепт сегодня?

Сейчас я готовлю пирог с грибами 3 раза в неделю и рекомендую всем. Опыта много. У меня получилось определить лучшее соотношение ингредиентов. Сегодня Повторите за мной.
Что понадобится для теста?
✔️ мука — 2 ст.
✔️ сливочное масло — 180 гр.
✔️ сметана — 150 гр.
Чем наполним?
✔️шампиньоны — 400 гр,
✔️лук — 1 шт.
✔️растительное мало — 30 мл
✔️молоко — 2 ст.л.
✔️сметана — 200 гр.,
✔️ сыр — 150 гр.,
✔️ яйцо — 3 шт.
✔️ соль — ½ ч.л.
Приготовление
👍 Соедините сметану, масло и муку, замесите крутое тесто. Выложите тесто в форму, сформируйте края изделия.
👍 Яйца взбейте с молоком, добавьте соль, сметану и измельченный сыр. Грибы обжарьте с луком на сковородке и выложите на тесто. Залейте сверху смесью с яйцами, сыром и сметаной.
👍 Выпекайте пирог при 180 градусах в духовке 30 минут. Дайте немного остыть, доставайте из формы и украшайте верхний слой теста.
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