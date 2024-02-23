Не стало знаменитого на весь мир актера и режиссера

Его сердце остановилось довольно давно, но сейчас кажется, что совсем недавно.



"Сосредоточение — путь к бессмертию, легкомыслие — наоборот", — эта мысль из древней индийской книги Дхаммапада, после создания которой прошло более двух тысяч лет. В современной литературе такого нет. Если бы раньше их услышали сильные мира сего, то никогда бы позже не стали слабыми.

7 мая 1929 года в Париже на свет появился знаменитый на весь мир актер, режиссер и звезда немого кино. Он работал в кинематографе в 50-е годы XX века, играл в фильмах, писал к ним сценарии и исполнял песни. Жак Бернард был официальным голосом Джеки Чана во Франции и озвучивал фильмы с его участием. Но 94 года спустя он внезапно ушел навсегда. Раньше был знаменитый режиссер, а теперь его нет. Бодрый и активный он был популярным и востребованным, а уснувший вечным сном и обретший покой стал не нужен никому.

Один день оказался решающим. 18 февраля 2024 года Жак Бернард ушел. Затем, спустя несколько дней, он появился в СМИ как сохранившийся в памяти многих людей, однако со временем к настоящему моменту 23 числа о нем все забыли — обратили внимание на кумиров современности.

Стоит отметить, однажды ушедший Жак Бернард вернется еще много-много раз, но уже абсолютно другим. Не реальным, а виртуальным. Это будет происходить на экране при показе следующих фильмов: "Трудные дети", "Частная любовь", "Фигаро здесь, Фигаро там" и так далее.

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