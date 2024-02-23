Тест: в каком веке живет ваша душа? Результат 100%

Исследователи в области науки утверждают, что душа может насчитывать много веков. Чем старше душа, тем мудрее и спокойнее она. Чтобы узнать, в каком веке живет ваша душа, пройдите наш тест.
Вопрос №1: Что бы вы с большей охотой съели на ужин?
1. пасту
2. луковый суп
3. бургер
4. блюдо молекулярной кухни
Вопрос №2: Как чаще всего вы себя чувствуете?
1. часто устаю и чувствую себя очень старым
2. хочется танцевать и ходить на романтические свидания
3. чувствую себя суперзвездой
4. ощущаю, что лечу в невесомости
Вопрос №3. Где вы мечтаете встретить старость?
1. на берегу моря в южной стране
2. в деревушке с лавандовыми полями
3. в огромном мегаполисе c 10000$ в кармане
4. в тихом уединенном месте далеко от всех
Вопрос №4. Какой фильм вы выберете?
1. “Крестный отец”
2. “Амели”
3. “Один дома-2”
4. “Марсианин”
Вопрос №5. Какой стиль в одежде вам ближе сейчас?
1. яркие летящие ткани и необычные детали
2. классические костюмы и сдержанные оттенки
3. много блесток и золотых элементов
4. необычные фактуры и смелые решения
Тест пройден — смотрите результат и правильную расшифровку
💡 Если большинство ответов “1”, ваша душа, возможно, видела Древний Рим. Ей много веков, и она знает толк в наслаждении жизнью.
💡 Если тест показал большинство ответов “2”, то можно сказать, что у вас душа романтика. Ей около 2000 лет и она родом из Франции.
💡 Если, проходя тест, вы чаще всего выбирали вариант “3”, то ваша душа еще очень молодая и амбициозная. Ее город – Нью-Йорк.
💡 А если самый популярный вариант в тесте“4” – ваш любимый, то поздравляем, у вас душа младенца! Вы космический человек, который выжил бы даже на Марсе с координатами: прямое восхождение 20ч 43м 39с | Склонение -19° 11′ 47″.