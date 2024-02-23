Стрижка в марте: благоприятные дни для похода к парикмахеру

Фазы Луны помогают спланировать благоприятные дни для стрижки. "Дни.ру" делится датами, в которые лучше всего запланировать поход в салон красоты в марте.



Эра скептиков завершилась, грядет эпоха прогнозов и предсказаний. Многие начали придерживаться Лунного календаря, уверенно планируют стрижки и процедуры по уходу за волосами. И это действительно работает, волосы растут быстрее, если их стричь в определенные даты. Попробуйте воспользоваться Лунным календарем на март, чтобы увидеть эффект.

Новолуние в начале весны стартует 10 марта, с 11 по 24 марта Луна будет расти. Двадцать пятого марта – полнолуние, а с 1 по 9 и с 26 по 31 марта Луна будет убывающей.

Для похода в салон красоты лучше выбирайте следующие даты: 3, 5, 8, 14, 15, 17, 22 марта. Не стригите волосы 1, 7, 9, 10, 19, 29 марта, иначе они могут стать сухими, ломкими и тусклыми. Если решите сделать стрижку волос 21 или 23 марта, они отрастут очень быстро. А 15.03 подойдет для смелых экспериментов с волосами. Но перед окрашиванием не забудьте сделать тест на аллергическую реакцию.

Лунный календарь стрижек поможет вам запланировать бьюти-процедуры и выглядеть прекрасно. Если вы будете придерживаться фаз Луны для ухода за волосами, то заметите, какими густыми, шелковистыми и сияющими они вскоре станут.