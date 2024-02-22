А вы назвали бы так своего ребенка? Список необычных имен

Мода на экзотические имена для детей бьет все рекорды. Предлагаем вам узнать о самых невероятных из них.

Согласно статистике, количество Маш и Петь в детских садах резко сократилось. Сейчас родители предпочитают называть своих чад так, чтобы они были единственными в своем роде. И чем более невероятное имя у ребенка, тем, кажется, лучше. Предлагаем вам узнать самые невероятные имена, которыми называют малышей, и понять, что они означают.

1. Аурелион – имя латинского происхождения, означает "золотой".

2. Бризия – возможно, производное от слова "бриз", означает "свежесть и легкость".

3. Венделин – имя германского происхождения, ассоциируется с путешественниками и исследователями.

4. Галатея – в греческой мифологии это имя нимфы, превращенной в человека.

5. Диор – имя французского происхождения, ассоциируется с изысканностью и модой.

6. Евномия – из греческой мифологии, означает "хороший порядок".

7. Жасмин – арабского происхождения, чаще всего используется как имя для девочек; ассоциируется с красотой и нежностью.

8. Зефир – имя с нотками легкости и воздушности, происходит от имени древнегреческого бога западного ветра.

9. Иоланта – греческого происхождения, означает "фиалка".

10. Каспиан – название из литературы, ассоциируется с морем и приключениями.

11. Люцифер – хотя это имя имеет спорные коннотации, но обладает красивым звучанием и означает "носитель света".

12. Мирл – кажется вариацией имени Мирла, имеет английские корни и ассоциируется с "яркой морской крепостью".

13. Нептун – имя римского бога моря, необычный выбор для ребенка.

14. Олимпия – ассоциируется с Олимпийскими играми и древнегреческими богами.

15. Пандора – из греческой мифологии, означает "все дары".

16. Роксана – имя персидского происхождения, означает "рассвет".

17. Северин – имя латинского происхождения, означает "строгий" или "суровый".

18. Талисман – необычное имя, ассоциирующееся с магией и защитой.