Сколько нужно времени, чтобы забыть бывшего: гипотеза и колоссальный опыт

Разбитую чашку не склеить без зазоров – это доказанный факт, с которым бесмысленно спорить. Специалисты в области отношений дают рекомендацию: если любишь – отпусти. Что ж, проверим на практике?

Знаменитый французский писатель Фредерик Бегбедер запустил в массы теорию о том, что чувства между мужчиной и женщиной ограничены сроком, который зависит от гормонов. В конце XX века его бестселлер "Любовь живет три года" взволновал и молодых читателей, и достаточно возрастных ценителей литературы.

В книге от лица главного героя автор приводит хронологический порядок этапов любви. Якобы сначала парочку ждет год страсти , затем годичный интервал, когда партнеры испытывают нежность . А завершается процесс отношений тем, что на протяжении 12 месяцев мужчина и женщина довольствуются скукой .

Немало людей разделяют эту версию, но есть и ее противники. Кроме того, о себе заявляют люди, которые отчаянно пытаются начать новую жизнь, но старая любовь не ржавеет. И все же психологи из разных уголков земного шара настаивают: время лечит.

Сколько нужно времени, чтобы забыть бывшего? Рассмотрим научную гипотезу, которую выдвинули британские исследователи. Вердикт следующий: если женщина была с мужчиной вместе десять лет, то затем ей требуется минимум пять, чтобы "залатать" разбитое сердце. Иными словами, переход к долгожданной свободе занимает не менее 50% от срока романтических отношений.

С одной стороны, научиться жить в статусе одиночки — нелегкая задача во все времена, особенно, когда привыкаешь считать секунды до встречи с любимым. С другой стороны — это колоссальный опыт, который предвосхищает долгожданное исцеление.

"Любви все возрасты покорны", — сказал великий русский поэт, и это чистая правда.



