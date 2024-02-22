Валерий Меладзе станет дедушкой: появилось подтверждение беременности одной из дочерей артиста

Певец, телеведущий и просто покоритель женских сердец Валерий Меладзе готовится к новому для себя статусу. Артист впервые станет дедушкой.

58-летний исполнитель хита "Салют,Вера" Валерий Меладзе является многодетным отцом. Всего у артиста шестеро детей : три наследницы от первой супруги Ирины и два сына и дочь от бывшей солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой. Поэтому перспектив стать дедушкой у музыканта предостаточно. Новый для себя статус Валерий Меладзе получит благодаря своей средней дочери от первого брака Софико.

На странице своего блога 25-летняя наследница популярного артиста опубликовала пляжное фото с заметно округлившимся животиком. Несложно догадаться, что Валерий Меладзе станет дедушкой в конце весны – начале лета.

Звездная дочка Софико Меладзе старается не распространяться о своей жизни, поэтому страница ее блога закрыта от посторонних. Однако в Сети фотографии все равно появились.

Известно, что ожидающая ребенка наследница артиста замужем. В сентябре 2022 года Софико связала себя узами брака с том-менеджером Саввой Байбаковым, отец которого работает в сфере поставки угля. Молодые люди ведут закрытый образ жизни и не демонстрируют публике своего семейного счастья.

Ранее "Дни.ру" писали, что Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева, по слухам, находятся на грани развода. Однако недавнее совместное фото супругов говорит об обратном.