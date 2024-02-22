Сложный тест для любителей фильма "Москва слезам не верит" – пройдет только киноман

Насколько внимательно вы смотрели картины и какие детали помните отчетливо

Фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" стал лидером кинопроката 1980 года в СССР. Его посмотрело более 90 млн зрителей. В 1981-м фильм был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и государственной премии СССР. Картина входит в "золотой фонд" отечественного кинематографа. И почти вся была разобрана народом на цитаты. По сей день картина остается одной из самых любимых в нашей стране. Давайте проверим, насколько внимательно вы ее смотрели и обращали внимание на детали.