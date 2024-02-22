Планы на выходные: куда сходить в Москве?

Запланировать свой досуг на выходные задача не из легких. "Дни.ру" опубликовали список мест, которые должен посетить каждый.

Грядут три выходных. Несмотря на то, что за окном серость, сидеть дома уже надоело. Многие задаются вопросом, а как скрасить ближайшие праздничные дни и провести их с пользой, а не у экранов телевизора. "Дни.ру" поделились планами на выходные в Москве.

Выставка "Мама, я в Раю" в Askeri Gallery

Выставка художников Павла Полянского и Анны де Карбуччиа открыла свои двери в начале месяца. Если вы по-настоящему устали от серой и холодной зимы и хотите окунуться в атмосферу тепла, то вам обязательно нужно посетить данное мероприятие. Павел Полянский занес на зимние улицы львов, пингвинов, страусов, неспешную утреннюю пробежку в шортах, стаканчик с кофе, полевые цветы, пляжное полотенце, воздушный шар, бассейн и бунгало с пальмами. Все это можно увидеть на стенах в Askeri Gallery.

Выставка "Стать Романовым" в Большом дворце

На данной выставке рассказывается о том, как и чему учили будущих императоров, их сестре и братьев. Вся экспозиция поделена на тематические залы. Показывают то, как были обострены царские комнаты, как выглядели классы для обучения, какими вещами пользовались будущие правители. Выставка наполнена не только историческими фактами, но и воспоминаниями прошлого.

Выставка Николая Рериха в Новой Третьяковке

В основе представленных работ художника, а еще путешественника и мыслителя Николая Рериха — размышления о будущем, основанном на идеях миролюбия. Экспозиция собрала уже огромное количество отзывов. Многие отмечают, что будто посетили сеанс психотерапии. Работы великого художника завораживают и заставляют задуматься о разном.

Выставка "Вокруг Левитана" в Манеже Звенигорода

На предстоящих выходных у вас будет последняя возможность познакомиться с шедеврами коллекции Русского музея. Выставка продлится до 25 февраля. На ней представлены картины многих выдающихся пейзажистов: от родоначальника Саврасова до Поленова, Коровина, Васнецова. Экспозиция не утомляет и подходит для зрителей разных возрастов.