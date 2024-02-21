Шок! Самый крупный вид змей в мире обнаружен в лесах Амазонки / Гигантская анаконда / До ныне неизвестный вид

Ученые сделали невероятное открытие. Оказывается, известный науке вид змей имеет более крупных собратьев.

Исследователи обнаружили в джунглях Амазонки новый вид анаконды. Ее размеры просто невероятные! Пресмыкающееся может достигать 500 килограммов в весе. В длину хищник выглядит не менее ужасающе – более 7 метров. Этот вид змей не был ранее задокументирован, из чего можно сделать вывод, что на нашей планете существует много гигантских хищников, еще неизвестных людям.

Наиболее распространенные места обитания анаконд – это леса Амазонки, Южная Америка. Эти змеи отличаются особенной молниеносностью в убийстве жертвы: хищники душат свою добычу очень быстро, обвиваясь вокруг шеи, и заглатывают тушку целиком.

Интересно, но факт. Порой обнаружение такого рода опасных существ происходит самым невероятным образом. Так, например, во время съемок сериала National Geographic была открыта северная зеленая анаконда (Eunectes akayima). Случилось это в Эквадорской Амазонии.

Новый вид анаконд был обнаружен также в районах Амазонии. Это случилось так: ученые увидели змею, длиной более 6 метров, в реке среди джунглей, когда плыли на лодке.









Новый вид анаконд, как оказалось, произошел от уже известной зеленой анаконды. Генетическое отличие между видами составляет чуть более 5%. Об этом ранее сообщалось в журнале Diversity.



