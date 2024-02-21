Делюсь простым способом приготовления "сырников", как у бабушки. Беру муку, яйца, творог... Подруги дерутся за рецепт

Когда я только начинала жить самостоятельно, то ни о какой готовке даже не задумывалась. Однако со временем домашней еды все-таки захотелось. Будучи еще неопытной хозяйкой, мною было испорчено несколько десятков блюд. Не получались даже самые обыкновенные сырники.
К великому счастью, идеальным и, главное, несложным рецептом творожного лакомства со мной поделилась любимая бабушка. Под ее чутким руководством удалось приготовить и пожарить свои первые сырники. Делюсь простым способом и с вами.
Сырники, как у бабушки – необходимые ингредиенты
300 гр. творога
1 куриной яйцо
2 ст. ложки сметаны (можно использовать йогурт)
1 ч. ложка разрыхлителя
Сахар/соль по вкусу
Растительное масло (для жарки)
Сырники, как у бабушки – мой способ приготовления
В глубокой миске я смешиваю сахар с творогом и тщательно все разминаю. Далее к сладкой смеси отправляются яйцо, сметана, соль и разрыхлитель. Получившуюся массу я тщательно перемешиваю.
Бабушка советовала, вместе с обычным сахаром добавлять в сырники еще и ванильный.
После того как тесто для сырников готово, я разделяю его на две части, формирую «колбаски» и нарезаю ее на кусочки шириной примерно 2 см. Потом «припечатываю» кусочки плоским стаканом и жарю на растительном масле до появления золотистой корочки. Сырники, как у бабушки, готовы. Приятного аппетита!