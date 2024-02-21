Тест: Помните ли вы сериал "Моя прекрасная няня"?

Сериал "Моя прекрасная няня" стал творческим триумфом для Анастасии Заворотнюк, хотя снялись в нем множество российских звезд.

Без малого 20 лет назад на отечественные экраны вышел сериал "Моя прекрасная няня". Адаптация американского ситкома сразу же пришлась по вкусу российского зрителя и стала творческим триумфом для Анастасии Заворотнюк. Постепенно в ленте появились множество звезд.

Анастасия Заворотнюк исполнила в сериале "Моя прекрасная няня" главную роль. В образе няни Вики она занималась воспитанием троих детей, хотя в основном попадала с ними в различные приключения.

Насколько хорошо вы помните сериал "Моя прекрасная няня"? "Дни.ру" предлагают пройти тест и проверить свои знания!

Любители сериалов на СТС могут также пройти тест и проверить, насколько хорошо помнят ленту "Кадетство".