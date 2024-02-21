Брагина арестуют?! Зрители возмущены финалом 11-го сезона телесериала "Склифосовский" / чем закончилась "медицинская" драма?

Фанаты поделились впечатлениями после просмотра 11-ого сезона "Склифосовского".



На телеканале "Россия-1" завершился одиннадцатый сезона сериала "Склифосовский". Финал "медицинской" драмы спровоцировал шквал негатива среди аудитории.

Зрители возмущены финалом 11-ого сезона телесериала "Склифосовский". Чем закончилось "врачебное" дело? История для главного персонажа, доктора Брагина (играет Максим Аверин – Прим. ред.), обернулась тем, что, возможно, ему грозит арест .

"Брагина арестуют?!" – задается вопросом зритель.

По сюжету телесериала, в отделение доктора Брагина попадает Юрий Родимин, магнат. Жена Родимина подстрекает преступников к похищению семьи Брагина и ставит врача перед невозможным выбором: либо отравить олигарха, либо потерять семью. Интрига хранится вплоть до финала, где Брагин вводит бизнесмену вещество, по всей видимости, смертельный яд, в результате чего последний засыпает.

Зрители выразили неудовольствие последними событиями в сериале. В их глазах, качество сериала снизилось до уровня второсортного детектива, и только живая актерская игра спасает "Склифосовского".

Судьбу персонажей и исход историй зрители смогут узнать лишь в двенадцатом сезоне "Склифосовского", съемки которого уже идут. Однако преданные сериалу фанаты активно строят догадки и гипотезы относительно предстоящих поворотов сюжета.