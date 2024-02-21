"У нее деньги и крыша": Настя Ивлеева может избежать наказания за "голую" вечеринку

Бриллиант на попе и грязные танцы возмутили пользователей Сети в конце прошлого года. Неужели блогеру все сойдет с рук?

Прошло почти два месяца после резонансного мероприятия, которое утроила Настя Ивлеева. Последствия все еще продолжают настигать участников, пришедших на вечеринку в "почти голом" наряде. Блогер же просто затаилась. она перестала появляться в общественных пространствах. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что таким образом женщина пережидает негативный хайп, передает слова ведущего телеканал "360".

"У нее огромное количество подписчиков в социальных сетях. Имеются деньги, связи, и, думаю, крыша наверху", – пояснил Соседов.

"Царьград" напоминает, что скандальная вечеринка стала одним из самых обсуждаемых событий в звездной тусовке. На мероприятие пришли десятки певцов, артистов, блогеров, шоуменов. Большинство из них были одеты в "почти голые" наряды. Фото и видео вмиг разлетелись по Сети и вызвали невероятный шквал гневных комментариев. Люди даже сравнивали мероприятие с булгаковским балом сатаны.

После общественного резонанса звезды начали публично извиняться за то, что вошли "не в ту дверь". Некоторые из публичных личностей утверждали. что не понимали сути мероприятия.

Певцы и ведущие начали терять не только рекламные контракты, но и ранее достигнутые договоренности о выступлениях. Например, RT пишет, что Лолита осталась без концертов. Дима Билан и Джиган получали отказы, собираясь выступать в клубах. Не стали брать певцом, засветившихся на вечеринке у Ивлеевой, и в состав сборных концертов.