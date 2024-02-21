Не справился с болезнью: скончался режиссер Владимир Самсонов

Мужчина стоял у истоков создания российской мультипликации.

Не дожил до 88 лет легендарный режиссер. Владимира Самсонова не стало накануне. он долгое время боролся с тяжелейшим недугом, но болезнь оказалась сильнее. Сердце мужчины перестало биться, сообщает телеканал "360".

Для близких, друзей и коллег новость о кончине Владимира Самсонова стала шоком. Конечно же, все понимали. что тяжесть недуга и возрастные изменения организма приведут к страшному исходу, но верить в это не хотелось.

Широкому зрителю знакомы работы режиссера. Одной из самых известных, напоминает "Царьград", стала мультипликационная лента "Очень синяя борода". Песни в нем исполняли Лариса Долина, Олег Анофриев и Михаил Боярский. Навсегда останутся в истории его работ "Мы с Джеком", "Старая игрушка" и другие. О времени и месте церемонии прощания с Владимиром Самсоновым пока не сообщается.

К огромному сожалению, февраль 2024 года стал последним месяцем в жизни и других известных людей. Несколько дней назад из жизни ушел культовый фотограф Дмитрий Марков. RT сообщает, что причины скоропостижной гибели мужчины не раскрываются.