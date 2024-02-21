Пьяный и с запрещенными веществами: задержали звезду сериала "Громовы"

Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Актера Василия Прокопьева задержали столичные правоохранители. При личном досмотре у 34-летнего мужчины был обнаружен пакет с неизвестным веществом. Позже эксперты определили, что порошок является наркотическим. Более того, в момент задержания, как сообщает "Пятый канал", артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ни представители актера, ни сам Василий Прокопьев ситуацию не комментируют. Также не сообщается, с какой целью мужчина имел при себе наркотические средства. Если он собирался продавать запрещенные препараты, то ему грозит внушительный уголовный срок.

Напомним, что вся страна влюбилась в маленького, но смелого Савелия из сериала "Громовы". Его образ воплотил в жизнь Василий Прокопьев. Картина режиссера Александра Баранова помогает зрителям увидеть, как жила многодетная семья, оставшаяся без денег и поддержки. Малыш, несмотря на юный возраст, проявляет внимание и смекалку. Это помогает ему приносить домой немалые деньги, которые он выигрывал в карты.

Позже Василий сыграл еще в нескольких лентах. Среди них "Отец", "У каждого своя война", "Сын отца народов". Одной из последних работ стала роль в фильме "Гардемарины-4". Актер не женат.