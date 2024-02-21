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Miss You: в Москве предложили поностальгировать со вкусом

Miss You: в Москве предложили поностальгировать со вкусом
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На Петровке открылся новый проект Аркадия Новикова – Miss You, в котором трудятся шеф-повар Евгений Хахалев и шеф-кондитер Иляна Чернышева.

Сегодня найдется совсем немного людей, которые не только стояли у истоков формирования полноценной ресторанной культуры в нашей стране, но и продолжают успешно развивать ее по сей день. Аркадий Новиков, может быть, первый и самый главный в этом ряду. Важно, что он категорически отказывается почивать на лаврах и продолжает регулярно открывать новые проекты, отыскивая новые ниши и экспериментируя с форматами. Miss You – самое юное его детище.

Речь идет о проекте, который совсем недавно открылся на Петровке, буквально в двух шагах от того места, где некогда располагалось легендарное новиковское Vogue cafe. Его завсегдатаи, кстати, проинспектировали Miss You одними первых, и многим понравилось настолько, что они уже сделались завсегдатаями. После этого в иных московских гостиных даже стали поговаривать, будто легенда вернулась. На самом деле – нет. Это другой проект. Да и Новиков не из тех, кто входит в одну реку дважды.

Фото: пресс-служба Miss You

Заведение позиционируется как городское кафе с понятной и комфортной, но все же достаточно изящно и тонко сделанной едой. Слово «кафе» не должно сбивать с толку, тут все интересней и сложней. Miss You действительно отчасти напоминает французскую брассери или классическое венское кафе, но это все же ресторан. За кухню отвечает Евгений Хахалев, за спиной которого успешная работа в Ginza Project и в Maison Dellos. В активе у шефа отличная выучка и тонкое знание продукта. В меню всего понемногу – Франции, Италии, Австрии, Испании. Одним словом, гостей как бы приглашают в небольшое гастрономическое путешествие по Европе, пусть и немного ностальгическое, но приятное.

Фото: пресс-служба Miss You

На аперитив – в ожидании заказа – можно отведать оливок, мортаделлы с фисташками, дивной пармской ветчины и замечательных фермерских сыров с вареньем из зеленых томатов и кусочком ароматного хлеба. Все это – российское, кроме оливок, разумеется. Мортаделлу делают в Череповце, парму на Вологотчине, сыры в Тульской области. Хлеб же (ржаной и пшеничный), ароматный, с упругой пористой мякотью и хрустящей корочкой, немного грубоватый, что называется, ремесленный, пекут на месте.

На закуску подают тартар из говядины с айоли, перец рамиро с брынзой и отличный рийет из копченой форели с ломтиками бриоши и ложкой красной икры. Салат романо щедро начиняют тунцом и заправляют соусом тоннато, а могучие листья со всем содержимым режут на кусочки уже при гостях.

Фото: пресс-служба Miss You

Далее настает очередь пасты. Тальятелле с вонголе и мидиями, казаречче с песто и страчателлой уверенно хороши и все же они уступают нежнейшим ньюкки с карельской форелью и шпинатом. При кажущейся простоте исполнения блюдо получилось удивительно содержательным и гармоничным.

Основной раздел открывают куриные котлетки с пюре – Новиков точно знает, чем привлечь внимание уважаемых гостей, ностальгирующих по временам Vogue cafe, и у него это отлично получается. Однако здесь найдется и кое-что иное, несомненно, заслуживающее внимания. Мясоедам непременно стоит попробовать кукурузного цыпленка с жареным картофелем и грибами, а тем, кто не ест мяса – филе мурманской трески с топинамбуром, пак чой и устричным соусом.

Фото: пресс-служба Miss You

В десертном меню целых тринадцать позиций, кажется, что довольно много, но для формата стильного городского кафе, куда можно заглянуть не только поужинать, но и просто выпить чашку чая – в самый раз. Здесь найдется и классика вроде Павловой, Птичьего молока или Пари-Брест. И кое-что вполне оригинальное, например, тарталетка юдзу или десерт, сконструированный из лимона в разных текстурах.

Средний счет – 2 500 рублей.

Фото: пресс-служба Miss You

21 февраля 2024, 15:13
Фото: пресс-служба Miss You
Дни.ру✓ Надежный источник

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НЕО: ресторан неорусской кухни открыли на вершине "Атома"

Фото: пресс-служба ресторана &quot;НЕО&quot;
Фото: Александр Сидоров
Фото: Александр Сидоров
Фото: пресс-служба ресторана &quot;НЕО&quot;
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