Тест: хорошо ли вы знаете московское метро?

Ежедневно московская подземка перевозит около шести миллионов человек, к услугам которых 393 станции. Вы хорошо ориентируетесь в метро? Давайте проверим!

15 мая 1935 года в 7 часов утра в Москве появился метро. Да-да, прежде его называли в мужском роде. Сегодня столичный метрополитен – один из самых красивых в мире. Более 40 его станций являются памятниками культурного наследия. А еще подземку в Белокаменной отличают протяженность и удобство. Давайте проверим, насколько вы хорошо ориентируетесь в прошлом и настоящем подземки. Тест на знание архитектуры станций, их названий и достопримечательностей. Для внимательного пассажира вопросы не составят труда.

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