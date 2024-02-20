"Зачем унижает?": Водонаева дерзко ответила на критику Гузеевой

Алена Водонаева заявила, что Лариса Гузеева унизила героиню телешоу "Давай поженимся!".

Экс-участница "Дома-2" встала на защиту женщины, которую, по ее мнению, несправедливо обидела Лариса Гузеева. Ведущая "Давай поженимся!" едва ли не навязывала "жениха" одной из трех "невест". Алена Водонаева возмутилась тем, что телеведущая позволила негативные высказывания в адрес участницы проекта. "Зачем Лариса Гузеева унижает взрослую, роскошную, стройную женщину с голливудской укладкой", – задалась вопросом телезвезда.

Водонаева, посмотрев отрывок из недавнего выпуска "Давай поженимся!", дерзко ответила на критику Гузеевой. Алена не понимает, почему знаменитость решила низвести женщину, которая, на ее взгляд, выглядит великолепно, поддерживает себя в отличной форме и ведет здоровый образ жизни.

Алена также не понимает, почему женщина должна соглашаться на первого встречного мужчину, если он не соответствует ее уровню? По мнению блогера, то, что одной кажется "идеальным партнером", для другой может быть не интересным.

Ларису Гузееву охватила злость, когда она услышала, что участница программы "Давай поженимся!" отказывается от возможности построить отношения с мужчиной, который обладает достойным внешним видом. И что, по мнению заслуженной артистки РФ, немаловажно, не имеет пагубных пристрастий:

"Сидит пожилая женщина, очень пожилая! Вы – пожилая женщина!", – многократно повторила знаменитость.

Телеведущая отмечает, что найти подобного партнера, особенно в таком возрасте, – большая редкость. Тем не менее женщина отстояла свою позицию, утверждая, что она вполне соответствует уровню претендента и имеет полное право стремиться к лучшему при выборе партнера. Алена Водонаева согласна с мнением женщины и отмечает, что данный мужчина действительно ей не подходит.



