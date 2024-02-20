Тест: насколько хорошо вы знаете фильм "Мимино"?

Фильм "Мимино" – творческий триумф Вахтанга Кикабидзе и Фрунзика Мкртчяна, и одна из самых популярных советских комедий.

Фильм "Мимино" вышел на советские экраны в 1978 году и мгновенно полюбился зрителю. С одной стороны, комедия наполнена огромным количеством ярких фраз, которые стали крылатыми выражениями. С другой, это картина о той самой дружбе народов, о приключениях грузина и армянина, которые волей судьбы и режиссера встретились в Москве.

Безусловно, фильм "Мимино" стал творческим триумфом Вахтанга Кикабидзе и Фрунзика Мкртчяна. Будущие народные артисты завоевали за блестяще исполненные роли множество престижных наград. Пройдите тест, подготовленный "Дни.ру", чтобы узнать, насколько хорошо вы знаете ленту.

1. Кто является режиссером фильма "Мимино"?

а. Эдмонд Кеосаян

б. Леонид Гайдай

в. Георгий Данелия





2. Как в фильме перевели слово "Мимино"?

а. Орел

б. Сокол

в. Соловей





3. В какой гостинице жили главные герои картины?

а. Россия

б. Ленинградская

в. Космос





4. Кто в фильме исполнил эпизодическую роль настоящего профессора Хачикяна?

а. Георгий Данелия

б. Леонид Куравлев

в. Евгений Леонов





5. Как звали стюардессу, за которой ухаживал Мимино?

а. Елена Петровна

б. Марина Михайловна

в. Лариса Ивановна

6. Куда герой Вахтанга Кикабидзе пригласил стюардессу на первое свидание?

а. В театр

б. В ресторан

в. В музей





7. Из какого армянского города был родом герой Фрунзика Мкртчяна?

а. Ереван

б. Дилижан

в. Севан





8. Продолжите крылатую фразу из фильма "Мимино": Я тебе один умный вещь скажу...

а. ...только ты не обижайся

б. ...а ты запомни

в. ...но повторять не буду

Ответы на тест по фильму "Мимино": 1 – в, 2 – б, 3 – а, 4 – б, 5 – в, 6 – а, 7 – б, 8 – а