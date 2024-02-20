В одну реку дважды: Андрей Губин решился на отчаянный шаг

Кумир 90-х сделал заявление, которое удивило его поклонников.

Исполнитель хита "Мальчик-бродяга" долгое время не выходил на сцену. Он утверждал, что у врачи диагностировали у него серьезную нервную патологию. Болезнь проявляется в виде сильнейшей боли в районе лица, возникающей при разговоре, пении и любой мимике. Андрей Губин в немногочисленных интервью рассказывал, что ни один врач в мире не смог ему помочь. на лечение автор хитов потратил сотни тысяч рублей.

Ситуация неожиданно изменилась. Андрей Губин, как сообщает телеканал "360", анонсировал свое возвращение на сцену. Не так давно артист прошел полное медицинское обследование. Врачи не нашли у немолодого мужчины никаких опасных заболеваний. Не исключается, что проблемы с лицом могли возникнуть у композитора из-за невралгии. Сейчас Губин продолжает жаловаться на боль, но она уже не мешает ему петь.

Певец готов в ближайшее время заняться восстановлением голоса. По предварительной информации, выступление артиста будет стоить организаторам 700 тысяч рублей. При этом, как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", Губин не исключает изменения ситуации в худшую сторону. если боль вновь вернется, то он оставит идею возвращения на сцену.

Не все поклонники одобрили инициативу Андрей Губина. Некоторые считают, что лучше ему оставаться в памяти тем самым улыбчивым мальчиком, чем нынешним хмурым человеком. После последних интервью у зрителей возникли опасения за психическое состояние любимого артиста. Важно отметить, что никаких подтвержденных данных о психиатрическом диагнозе певца не имеется.