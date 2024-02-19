"Ну вот и все": Седокова взвыла после расставания с мужем

Анна Седокова в очередной раз поделилась проблемами на личном фронте.

Анна Седокова, экс-участница коллектива "ВИА Гра", в своем личном блоге откровенно заявила о завершении романа с избранником. Поп-певица и Янис Тимма, латвийский баскетболист, начали отношения в 2019-м и быстро перешли к браку в 2020 году.

Со временем судьба распорядилась так, что их пути разделились: Седокова продолжила свою жизнь в России, в то время как Тимма перебрался в США. Разделенные расстоянием, они неоднократно преодолевали возникающие между ними проблемы, однако, судя по всему, нынешний разрыв навсегда поставит точку в отношениях пары.







Анна Седокова упомянула, что ее супруг вылетел за границу, и уточнила, что их следующая встреча может произойти уже при других обстоятельствах . Она также выразила желание сосредоточиться на работе и стремлении к тому, чтобы "жить наилучшую жизнь".





Седокова взвыла после расставания с мужем: "Ну вот и все. Он улетел". Певица рассказала, что он сорвался в полет, оставив за собой неопределенность. Анна Седокова поделилась своими размышлениями, подкрепив их снимками со своим пока что супругом.



