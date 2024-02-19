Внешний вид жены Тарасова после родов шокировал народ

Умерла заслуженная артистка РСФСР Тесты Получивший диагноз врача Губин рассказал о здоровье Игры Сонник

Топ новостей недели

Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестройВнучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублейЗаработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словомДо слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбищеНа 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище

Лента новостей

Воскресенье 24 марта

14:39Джессике Честейн – 47: вспоминаем самые яркие роли в карьере актрисы 10:03Сила женщины в улыбке: секрет знаменитой красотки Джулии Робертс 08:33Постный рецепт на 2024 год: пирог с орехами и сухофруктами 06:03Клавдия Шульженко и Георгий Епифанов: история любви, похожая на сказку 00:10Деньги меняют все: вот почему быть богатым – плохо, а бедным – хорошо 22:03"Молитесь": бывшая невеста Виторгана обратилась к россиянам с посланием 20:02"Берите! Мужик дает!": скромница Барановская поделилась секретом успеха 18:11Брэд Питт, Леди Гага и другие: настоящие имена этих звезд оказались для всех сюрпризом 15:09Самые громкие истории из жизни Бритни Спирс, которые повлияли на ее карьеру 12:33Взлеты и падения Джонни Деппа: как актеру удалось вернуться в кино после череды провалов 10:17Звезды Голливуда, которые похудели или поправились ради роли в фильме 06:41Поргина рассказала о планах отметить 80-летие Караченцова 03:21Королевский эксперт заявил, что вместо Кейт Миддлтон на улицу выходит актриса 00:05Женская самореализация: почему это так важно? 23:40"Кровью своей умойся": слова на стене группы "Пикник" оказались знамением катастрофы 21:14А папа знает? Юная дочь Якубовича за деньги показывает свою красоту незнакомцам 19:23Один краше другого: 65-летняя вдова Юдашкина нашла ему замену 17:49"С ней ушла эпоха": близкая коллега Гузеевой сообщила о роковом уходе 14:00Андрей Губин подробно рассказал о кардинальных улучшениях здоровья 12:5346-летняя Анфиса Чехова хочет родить ребенка без услуг суррогатной мамы 11:58Александру Цекало – 63 года: вспоминаем карьерный путь шоумена от капустников до сделки с Netflix 11:14Школьная учительница Кологривого рассказала, каким был артист до скандальной славы 10:31Татьяна Васильева раскритиковала Ксению Собчак за хамство и высокомерие 08:57Пережившая кому МакSим призналась, что забыла суть своих песен 06:14Вот кого упустил Гуф! Бывшая жена рэпера Айза раскрыла правду о себе 02:13Эд Ширан обожает кетчуп, а мы готовим его сами: пошаговый рецепт 20:26Кейт Миддлтон после операции выполняет свои королевские обязанностей в удаленном формате 19:26Кудрявцева оправдала дебош Кологривого гормонами и популярностью 18:4159-летний Киану Ривз избавился от волос ради новой роли и стал неузнаваемым 17:46Все лицо в трещинах: актриса Дарья Мороз наворотила дел 17:09Новый выпуск ЧЧД станет особенным: блогеры посоветуют самые актуальные книжные новинки весны 16:33В Москве задержали тестя Прилучного по подозрению в организации нелегального казино 15:44Умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Лобанова 14:5555-летняя жена Газманова в шортиках показала обвисшие дары природы 13:00Тарханова беременна пятым, Жужа – четвертым, Топурия – третьим: стартует звездный беби-бум 11:32Дебошир Никита Кологривый обратился к Богу после приговора 10:34"Родненький появится на свет": Агутин сделал признание спустя 9 месяцев 06:28Долина рассказала, как справилась с последствиями травли без помощи психолога 03:37Личные данные Кейт Миддлтон пытались похитить из клиники, где принцесса перенесла операцию 00:43Гари Олдману – 66 лет: вспоминаем взлеты и падения культового актера 23:58"Это такая гадость!": Гузеева скандально унизила мужа в шаге от развода 22:54"Горе-мать против приемной семьи": Барановская вышла из себя в эфире Первого канала 21:15"Родилась весной": Екатерина Стриженова показала глазастую кроху с игрушкой 19:11"Машенька, примите соболезнования!": Голубкина потеряла родного человека 16:54Дочь Агутина и Варум уже с ребенком: рожала не сама 14:35Вдова Этуша осталась без миллиона от известного журналиста 13:09Филипп Киркоров рассказал, почему публично не показывал свои новые татуировки 12:25Сергей Жуков рассказал о значительных переменах в жизни после рождения пятого ребенка 11:32Звезду сериала "Слово пацана" Кологривого после дебоша в баре задержала полиция 11:03"Приставил нож": Лариса Долина подробно рассказала о совершенном на нее покушении
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Внешний вид жены Тарасова после родов шокировал народ

Внешний вид жены Тарасова после родов шокировал народ
1031

Анастасия Костенко уже вернулась домой и продолжает делиться новыми снимками после рождения сына.

В семье Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова произошло радостное событие — 15 февраля 2024 года на свет появился малыш, четвертый ребенок в семье. Имя новорожденного пока держится в секрете, но пара не стремится скрывать сына от людей.

Сообщается, что только супруг с детьми поехал встречать Анастасию и малыша из родильного дома. Выписка прошла скромно, без торжественной части.

Дмитрий Тарасов поделился моментами выписки из больницы в своем личном блоге и выразил благодарность медицинскому персоналу, который помог ему уже в четвертый раз. В своем обращении к специалистам Дмитрий Тарасов выразил теплые слова благодарности:

"Семейный круг пополнился, и я рад встрече с любимыми женой и сыном дома. Огромное спасибо нашим врачам за их поддержку и заботу! До скорого"



Подписчики были встревожены последними словами и выразили в комментариях поддержку в адрес жены, подчеркивая необходимость Анастасии Костенко в периоде восстановления: "Выписка уже не кажется чем-то необычным, все уже привыкли"; "Разве она крольчиха, а не человек?".

Однако среди негатива многие комментаторы не скупились на лестные отзывы. Поклонники выражали восхищение, как заботливо старший сын обращается с новорожденным братом, отмечая: "Малыш появился на свет в атмосфере любви и благополучия"; "Несмотря на критику, они прекрасная семья".

На своей личной странице 19 февраля Анастасия Костенко выложила фотографию, где она, уютно устроившись в кресле, кормит младенца грудью. В это время Милана, Ева и Леша суетятся вокруг, стремясь привлечь внимание новорожденного.

Анастасия Костенко с детьми. Фото: соцсети / @kostenko.94

Внешний вид жены Дмитрия Тарасова после родов шокировал народ. Публика в Сети восхищается тем, как Анастасия Костенко сохраняет стройность, несмотря на то, что она мать четверых детей: "Как будто и не рожала в четвертый раз!", — пишут поклонники.

19 февраля 2024, 16:47
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От Деппа до брошенной с детьми Барановской: топ самых громких разводов звезд

Джонни Депп и Эмбер Херд. Фото: Axel / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: UPPA / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Стало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка

Продолжение: Стало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка

Костенко постоянно плачет после рождения четвертого ребенка

Костенко родила четвертого ребенка от Тарасова

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Джессике Честейн – 47: вспоминаем самые яркие роли в карьере актрисы

Джессике Честейн – 47: вспоминаем самые яркие роли в карьере актрисы
Джессике Честейн исполнилось 47 лет. В свете этого события вспоминаем некоторые из ее лучших и наиболее ярких ролей в кинематографе. Цель номер одинВ этом фильме, рассказывающем о поисках Усамы бен Ладена, Честейн сыграла роль аналитика ЦРУ Майи.

Сила женщины в улыбке: секрет знаменитой красотки Джулии Робертс

Сила женщины в улыбке: секрет знаменитой красотки Джулии Робертс
Своим примером голливудская звезда помогает многим женщинам найти свой путь к счастью и гармонии. Главная красотка зарубежного кино Джулия Робертс нашла способ всегда быть в ресурсе. Артистка не только достигла вершин в актерском мастерстве, но и смогла оставить значительный след в истории кинематографа благодаря своему таланту, упорству и выбору ролей, которые вдохновляют и вызывают восхищение.

Постный рецепт на 2024 год: пирог с орехами и сухофруктами

Постный рецепт на 2024 год: пирог с орехами и сухофруктами
Приготовьтесь к трапезе без угрызений совести. В этом году Пасха отмечается 5 мая, поэтому постный рецепт выпечки сейчас особенно актуален. В эпоху, когда масло и яйца становятся роскошью, наш постный пирог вступает в игру как супергерой домашней кухни.

Клавдия Шульженко и Георгий Епифанов: история любви, похожая на сказку

Клавдия Шульженко и Георгий Епифанов: история любви, похожая на сказку
24 марта 2024 года особая дата – 118 лет со дня рождения певицы Клавдии Шульженко. Народная артистка СССР прожила насыщенную жизнь, полную романтических поворотов и неожиданных сюрпризов. В памятный день "Дни.

Деньги меняют все: вот почему быть богатым – плохо, а бедным – хорошо

Деньги меняют все: вот почему быть богатым – плохо, а бедным – хорошо
Все явления непостоянны, а каждое действие имеет результат. К чему привел прогресс, и что такое деньги – добро или зло? С самого начала человеческой истории деньги играли важную роль в экономике и социальных отношениях.

"Молитесь": бывшая невеста Виторгана обратилась к россиянам с посланием

"Молитесь": бывшая невеста Виторгана обратилась к россиянам с посланием
Актриса Нино Нинидзе была немногословной. Причина ясна. Рассказываем, какую информацию она предоставила гражданам России. Кажется, что звезды так совпали, чтобы их пути пересеклись.

Выбор читателей

22/03Птн"Кровью своей умойся": слова на стене группы "Пикник" оказались знамением катастрофы 22/03ПтнОдин краше другого: 65-летняя вдова Юдашкина нашла ему замену 22/03Птн"С ней ушла эпоха": близкая коллега Гузеевой сообщила о роковом уходе 23/03Сбт"Молитесь": бывшая невеста Виторгана обратилась к россиянам с посланием 22/03ПтнА папа знает? Юная дочь Якубовича за деньги показывает свою красоту незнакомцам 23/03СбтКоролевский эксперт заявил, что вместо Кейт Миддлтон на улицу выходит актриса