Юлия Барановская: кто дал многодетной матери путевку на ТВ

Еще несколько лет назад женщину знали только как бывшую жену некогда популярного футболиста Андрея Аршавина.

Андрея Малахова часто называют "крестным отцом" Юлии Барановской. Якобы именно он сделал так, чтобы женщина стала одной из самых популярных ведущих страны. Сам мужчина отрицает причастность, сообщает "Пятый канал".

"Это Юля сама всем говорит, что я ее "крестный отец" на ТВ, потому что она дала именно мне резонансное интервью. После этого сказала, что хочет быть телеведущей, а я ей ответил, что она обязательно станет", — рассказал Андрей Малахов.

Ведущий вспомнил эксклюзивное интервью, которое дала ему Барановская сразу после разрыва с сожителем Андреем Аршавиным. Тогда еще популярный футболист бросил беременную подругу с двумя общими детьми. Женщина осталась одна в чужой стране, без средств и надежды на светлое будущее. При этом она смогла не только выжить, достойно воспитать детей, но и стать настоящим профессионалом.

Напомним, что Андрей Аршавин бросил мать своих детей ради Алисы Казьминой. Он всем рассказывал о невероятном чувстве любви и нежности, В браке родилась дочь Есеня. С детьми от Барановской отец долгое время не встречался. Лишь после ухудшения отношений с новой супругой он начал проявлять интерес и к сыновьям, и к старшей дочери.

Поклонники Юлии Барановской уверены, что она сделала себя сама. Невероятное упорство, желание состояться в профессии и вера в мечту сотворили чудо. активное развитие карьеры на ТВ и радио многодетная мама ведет с 2014 года. Одним из самых популярных проектов, которые сейчас ведет женщина, "Мужское и женское". Соведущим Барановской является Александр Гордон.