"В нашей семье я абьюзер": Брутян откровенно рассказала об отношениях с Прилучным

18 февраля свой 28 день рождения отмечает супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян. Молодая мама поделилась подробностями семейной жизни с известным актером.

Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце быстро устроил семейное счастье. Он женился на актрисе Зепюр Брутян. У пары родился сын Микаэль, и сейчас молодая мама полностью сосредоточена на ребенке и быте.

Павел и Зепюр познакомились на съемках. Актер еще был женат и не воспринял коллегу всерьез, хотя отметил ее красоту. Но после развода с Муцениеце Прилучный другим взглядом посмотрел на Брутян.

История их любви кажется идеальной. Красивая свадьба, на которую по слухам потратили 15 миллионов рублей, была одной из главных тем для обсуждения. Зепюр сразу поладила с детьми Павла от первого брака. Вскоре после свадьбы у молодоженов появился общий ребенок – сын Микаэль.

Брутян активно делится моментами семейной жизни в соцсетях, и кажется, что в отношениях с Павлом у них все идеально. Хотя иногда она подшучивает над мужем.

"Пока не поцелуешь, не отойду от зеркала. Получается, в нашей семье я абьюзер", – поделилась жена актера.

Она добавила, что Павел Прилучный отлично справляется с ролью отца. После рождения Микаэля он всегда был рядом и даже взял отпуск от работы. Супруг уже имел опыт воспитания детей, поэтому показывал молодой маме, как ухаживать за младенцем.