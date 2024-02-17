"Дома не такой": Самойлова выдала шокирующий факт о Джигане

Оксана Самойлова призналась, что ее супруг Джиган совсем не такой, каким его привыкли видеть.



Джиган – яркий персонаж российского шоу-бизнеса. Он покоряет зрителей не только своим творчеством, но и простотой и наивностью. Рэпер создает впечатление ребенка во взрослом накачанном теле.

Недавно его жена Оксана Самойлова приняла участие в шоу Иды Галич "Есть вопросики". Она отвечала на вопросы людей о себе и своей семье. И, конечно, люди спрашивали об их отношениях с Джиганом. Они переживали разные этапы, были разговоры и о разводе пары, и о скором появлении у них пятого ребенка. В какой-то момент шоу блогер разоткровенничалась о своем муже и рассказала шокирующий факт о нем.

Оксана призналась, что Джиган в жизни ведет себя совсем иначе, не так, как на публике. Оказывается, он скрывает свою истинную натуру от поклонников и может снять маску только в семейном кругу.

"Он дома не такой. Джиган знает историю всего мира дословно. Все даты, всех людей, всех персонажей", – рассказала Самойлова о способностях супруга.

По словам Оксаны Самойловой, ее муж – очень эрудированный человек, но выбрал для себя развлекательный образ. Поэтому поклонники видят Джигана смешным персонажем, и только дома в кругу близких он впечатляет своими интеллектуальными возможностями.