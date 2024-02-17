"Возможность отыграться": 10-летний сын отомстил Шепелеву

В новом выпуске шоу "Дети рулят" принял участие Дмитрий Шепелев. Он пришел на шоу с сыном Платоном, который рассказал об отношениях с отцом.



Телеведущий Дмитрий Шепелев редко появляется на шоу в компании своего 10-летнего сына Платона. Но недавно они вместе посетили программу “Дети рулят” на канале "Суббота!".

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева рассказал, что любит играть на гитаре, но при этом мечтает стать баскетболистом. Рассказывая о своем отце, он честно признался, что не знает, чем Шепелев занимается на работе. Он охарактеризовал Дмитрия как доброго и улыбчивого человека.

Платон добавил, что иногда отец его ругает, но всегда по делу. Например, Дмитрий сердился на сына, когда тот однажды сломал баскетбольное кольцо. С таким рвением к игре Платон точно сможет сделать карьеру в спорте.

По правилам шоу, родители готовят блюда по инструкции детей. Платон рассказал, что у него еще не было ситуации, когда бы он управлял отцом, но ему хотелось бы попробовать.

"Папа иногда злится, когда я туплю с домашкой, как раз сегодня у меня будет возможность отыграться", – прокомментировал свою роль в шоу сын Шепелева и Фриске.

Платон в полной мере отомстил отцу и строго давал ему указания в микрофон. Под руководством сына Дмитрий Шепелев приготовил пюре с рыбной котлетой, и шеф-повар по достоинству оценил семейное блюдо.



