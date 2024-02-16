Сбежавшая молодуха Петросяна отреагировала на новость о его операции

Татьяна Брухунова развлекалась в Китае, пока Евгений Петросян страдал на больничной койке.

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна благополучно прооперировали. Недавно он оказался в реанимации с переломом, однако с хирургическим вмешательством врачи решили повременить. Давеча юмористу установили титановые пластины. Сейчас он находится под пристальным вниманием медиков.

Однако поклонники звезды отечественного юмора были шокированы другим явлением. Пока Евгений Петросян страдал на больничной койке, Татьяна Брухунова благополучно развлекалась в Китае. Более того, молодуха сатирика не стеснялась заваливать социальные сети фотографиями роликами на тему своего отдыха.

И вновь поднялась волна возмущения. Злые языки и так уверены, что Татьяна Брухунова отбила Евгения Петросяна у Елены Степаненко не ради любви, а ради финансового благополучия. Теперь же недовольные молодой женой фанаты юмориста еще больше укрепились в своих убеждениях.

К слову, новости об проблемах со здоровьем артиста пресса публикует уже несколько дней. Все это время молодуха Евгения Петросяна даже дистанционно не реагировала на них – и все же решила прервать молчание. Она опубликовала в соцсетях подборку статей, сопроводив их странной надписью.

"Это все фейки", – заявила Татьяна Брухунова.

Что конкретно она считает фейками, остается загадкой. Молодуха сатирика опровергает новости о госпитализации Евгения Петросяна или же не согласна с тем, что бросила его в больнице и сбежала в Китай? Этот вопрос остается открытым.