Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете

Екатерина Андреева вышла на связь в социальных сетях с неожиданным сообщением.

Екатерина Андреева является одной из главных звезд российского телевидения уже не один десяток лет. Поклонники часто шутят, что над ведущей не властны годы, ведь она по-прежнему умудряется выглядеть молодо и свежо. В надежде узнать секрет ее красоты, многие активно следят за социальными сетями брюнетки и с нетерпением ждут новых постов.

Впрочем, интересующие публику тайны Екатерина Андреева раскрывает неохотно. Зато звезда часто показывает аудитории моменты своей жизни за пределами экранов. А она, как известно, у знаменитости очень насыщенная. Недавно, например, телеведущая уехала из России и отправилась в путешествие.

Сегодня Екатерина Андреева вышла на связь с подписчиками в блоге и похвасталась своими приключениями в Бразилии. Оказалось, звезда экранов временно сменила род деятельности за границей. Брюнетка познакомилась с уличным художником в Сан-Паулу и даже приложила руку к созданию его творения.

На видео попал момент, как знаменитость забирается по лестнице и рисует несколько штрихов на огромной картине. Работа иностранного художника выглядит впечатляюще, но еще больше поражает суровая правда жизни, в которой он и его коллеги занимаются искусством и создают красоту. В подписи к ролику Екатерина Андреева рассказала правду о нищете и суровом детстве таких творцов.

"Почти все они – выходцы из фавел, росшие в нищете. Но в нищете денег, а не духа. Дух был ярким, и рвался наружу, и вывел из нищеты по дороге созидания красоты", – написала телеведущая.

А ранее "Дни.ру" писали, что молодящаяся Екатерина Андреева предстала в неожиданном виде.