Экстренно взрезанный врачами Петросян больше не станет прежним

Сообщается, что сейчас Евгений Петросян находится в реанимации под присмотром медиков.

Тревожные новости о состоянии здоровья юмориста начали появляться еще в минувшем году. Вечной 2023-го стало известно, что Евгений Петросян попал в больницу. Поэтому в последнее время многочисленные поклонники скорее радовались отсутствию имени комика в заголовках, нежели ждали его появления.

Но, к сожалению, на днях в Сети появилась новая неутешительная информация. Выяснилось, что шоумена госпитализировали в одну из московских клиник. Как оказалось, он неудачно упал во время прогулки в центре города и повредил руку. СМИ сообщили, что артист находится в больнице с переломом со смещением и готовится к сложной операции.

Ранее "Дни.ру" писали, что госпитализированный Евгений Петросян сделал важное заявление. Юморист попросил публику не беспокоиться за него и заверил, что все будет в порядке. Но вскоре стало известно, что состояние шоумена ухудшилось. По информации СМИ, он почувствовал себя плохо и вызвал в палату медиков.

А сегодня выяснилось, что артист находится в реанимации. Как сообщает источник, 78-летнему Евгению Петросяну провели операцию на руке. Врачи экстренно взрезали шоумену руку, чтобы установить титановые пластины. Выходит, теперь юморист уже не будет прежним, ведь любое вмешательство, особенно такое серьезное, не проходит бесследно и в той или иной степени влияет на человека.

Впрочем, есть и хорошие новости. Следующие несколько часов, как пишут СМИ, артист будет находиться под присмотром медиков. А затем, если все будет в порядке, его переведут из реанимации в обычную палату. Судя по всему, ближайшие месяцы юмориста ждет реабилитация.