"Сколько крови выпил": Малахов выдал сущность Лазарева

Популярный ведущий прошелся по певцу. Андрей Малахов рассказал историю, связанную с Сергеем Лазаревым.

В последнее время исполнитель хита "Снег в океане" находится в самом центре внимания общественности. Сначала все вокруг обсуждали зажигательную бабушку с его концерта, которой он решил снимать квартиру в Сыктывкаре. Затем стали известны подробности скандала артиста с журналисткой Аленой Блин. А теперь Андрей Малахов выдал сущность Сергея Лазарева.

На одном из последних пресс-подходов популярный ведущий решил поотвечать на вопросы журналистов. Так, Андрей Малахов рассказал историю, которая произошла на съемках его программы. Однажды, по словам артиста, Сергей Лазарев отказался участвовать в эфире шоу из-за того, что в одной студии с ним должна была находиться Анастасия Волочкова. По задумке редакторов, балерина должна была появиться из рояля, чтобы сделать сюрприз певцу. Однако сам Сергей Лазарев такому презенту не был рад.

"Я помню, сколько крови он выпил всем нам", – вспоминает Андрей Малахов.

Также ведущий отметил, что Сергей Лазарев – обладатель тяжелого характера. По мнению Андрея Малахова, певец сначала говорит и делает что-то, а потом сам об этом жалеет. Однако, несмотря на это, шоумен все равно любит исполнителя хита "В самое сердце" и считает его талантливым музыкантом.

Ранее "Дни.ру" рассказали, почему Алена Блин затаила обиду на Сергея Лазарева.