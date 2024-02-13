Вставшего грудью за Киркорова Пригожина спустили с небес на землю

Решившего вступиться за оскандалившегося поп-короля Иосифа Пригожина раскритиковали.

Два месяца назад в Москве прогремела нашумевшая "голая" вечеринка Насти Ивлеевой. С тех пор это сомнительное мероприятие и всех причастных к нему не перестают обсуждать. Разгоревшийся вокруг тусовки скандал оставил отпечаток на репутации и карьере многих звезд, в том числе Филиппа Киркорова.

С конца минувшего года поп-короля не перестают критиковать за то, что он "вошел не в ту дверь". Но некоторые по-прежнему остаются на стороне певца, считая, что каждый имеет право на ошибку. Как оказалось, эту позицию разделяет и знаменитый продюсер Иосиф Пригожин.

На днях супруг Валерии высказался в поддержку Филиппа Киркорова в беседе с журналистами. По его мнению, поп-король заслуживает прощения, ведь является жертвой обстоятельств. Продюсер отметил, что артист пришел на вечеринку из-за взаимных договоренностей и, в отличие от некоторых других гостей, соблюдал рамки приличия.

Очевидно, Иосиф Пригожин хотел для коллеги только лучшего. Но желание помочь товарищу сыграло с ним злую шутку. Накануне вставшего грудью за Киркорова продюсера спустили с небес на землю. Его добрые намерения жестко раскритиковала известная актриса Яна Поплавская.

Артистка опубликовала в своем телеграм-канале пост, в котором осудила действия супруга Валерии. Поплавская назвала слова Пригожина в защиту Киркорова спектаклем и отметила, что ему следовало бы поддерживать тех коллег, которые действительно этого заслуживают.

"Но за этих артистов Пригожин не печется, не просит поддержать и дать им шанс", – высказалась актриса.

По словам Яны Поплавской, в нашей стране есть множество людей более талантливых и выдающихся, чем поп-король. А Филипп Киркоров, по ее мнению, долгое время делал то, что вздумается, и не заботился о последствиях.