Прожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие

Сообщение на странице певца трогает до слез и пробирает до глубины души.

Исполнителя хита "С чистого листа" с полной уверенностью можно назвать обладателем безупречной репутации. Певец практически никогда не становится участником скандалов, которые то и дело гремят в мире шоу-бизнеса, а его семья считается одной из самых образцовых. Однако даже в своей идеальной, как считают многие, жизни Дмитрий Маликов сталкивается с тяжелыми моментами.

Накануне в блоге артиста появилось траурное известие. Музыкант рассказал об утратах, которые когда-то пережил вместе со своими близкими. Как признался исполнитель, в разное время у его семьи было два домашних любимца. Но, к сожалению, обоих четвероногих друзей в какой-то момент не стало.

Дмитрий Маликов пооткровенничал с подписчиками, что печальные воспоминания настигли его во время прогулки с питомцем старшей дочери Ольги. По словам артиста, первая собака появилась у него в 1988 году. Певец воспитывал пушистого друга вместе с сестрой Инной и, судя по всему, не чаял в нем души. Однако в скором времени пес покинул этот мир.

"Это была порода колли, и мы решили назвать его Стингом в честь нашего любимого на тот момент певца. Хороший был пес, прожил правда недолго", – поделился с аудиторией музыкант.

Следующий питомец появился у исполнителя уже после женитьбы и рождения младшей дочери. Дмитрий Маликов и его супруга подарили наследнице мальтийскую болонку. Семья назвала любимицу Джессикой и очень к ней привязалась, поэтому ее тяжелый уход спустя 15 лет жизни стал большим ударом для всех. С тех пор, по словам певца, они с женой не решаются завести нового четвероногого друга.

А ранее "Дни.ру" писали, что Дмитрий Маликов обнародовал секрет своей семейной идиллии.