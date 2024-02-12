Мария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне

39-летняя актриса родила четверых детей и оставила карьеру ради семьи.

Исполнительница роли Аллочки в сериале "Универ" продолжает дарить миру новых людей. Вместе с супругом Евгением Васильевым Мария Кожевникова воспитывает четверых сыновей. Мама богатырей не стала скрывать, что смогла осуществить мечту любимого мужа – дать возможность его роду продолжаться, пишет женский журнал "Клео.ру".

Четвертый сын родился осенью прошлого года. Для актрисы они стали не такими гладкими и спокойными, как она планировала. Только через 12 часов она смогла увидеть долгожданного мальчика. Мария Кожевникова призналась, что ребенок отличался от других ее детей. При виде мамы он не кричал и не плакал, уже с первых минут жизни был спокоен. Женщина считает, что ее малыш особенный. В этом она не отличается от других мам, ведь каждая думает, что ее ребенок самый-самый.

"Он даже при родах начал со мной разговаривать, и он контролер страшный, ему даже одного дня не было, а он за мной следил", – разоткровенничалась женщина.

Имя четвертого сына Мария Кожевникова и Евгений Васильев скрывают. Ранее они признавались, что готовы назвать его только после крещения. Отметим, что супруги очень серьезно относятся к вопросам веры. После бракосочетания они обвенчались, а всех детей крестили.

Стоит напомнить, что до рождения первого сына Ивана в 2014 году, Мария Кожевникова активно строила карьеру не только на сцене, но и в политике, в спорте, в моделинге. Вся страна узнала об актрисе после ее работы в сериале "Универ". Ее образ запомнился невероятной наивностью и привлекательностью. Позже были съемки в таких лентах, как: "Темный мир", "Свадьба по обмену", "Бородин: Возвращение генерала".