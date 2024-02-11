"Не могу стереть из памяти": почему будущее Бузовой не складывается без Тарасова

Ольга Бузова никак не может забыть своего бывшего мужа. Многие уверены, что она до сих пор любит Дмитрия Тарасова.



Ольга Бузова очень активно занимается своей карьерой и творчеством. Она поет, ведет телешоу и делится моментами жизни в своем блоге. Вся ее жизнь расписана по минутам, но личная жизнь популярной ведущей все еще остается неустроенной. После романа с Давидом Манукяном Бузова не рассказывает о своих отношениях и находится в поиске второй половинки.

Недавно Ольга решила откровенно поговорить с журналистами и ответила на вопросы про отношения с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Многие считают, что она до сих пор любит экс-супруга, потому что в последнее время очень часто вспоминает об отношениях с ним. Она призналась, что Тарасова – это ее прошлое, без которого не может складываться будущее.

"Я не могу взять и стереть из памяти, потому что мы были вместе долгие годы — 5 лет. И были счастливые моменты", – добавила Бузова.

Исполнительница хита "Мало половин" не понимает, как можно забыть эту часть своей жизни, и считает нормальным рассказывать об этом. А вот оскорбления, ложь и провокации, по мнению Ольги Бузовой, – это уже не очень хорошо. Она хочет вспоминать свой неудавшийся брак только с хорошими эмоциями и не копаться в обидах и ссорах прошлого.