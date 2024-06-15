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Суббота 15 июня

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От Волочковой до Киркорова: самые странные привычки звезд российского шоу-бизнеса

От Волочковой до Киркорова: самые странные привычки звезд российского шоу-бизнеса
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Звезды российского шоу-бизнеса не только знамениты и богаты, но и обладают своими уникальными причудами и привычками. Рассмотрим некоторые из самых странных и необычных привычек, о которых признавались российские знаменитости.

Виктория Боня — клептомания

Телеведущая призналась, что страдает клептоманией и постоянно ворует вещи из гостиничных номеров. Она не ограничивается простыми халатами, а выбирает только роскошные модели. В ее коллекции пока всего два халата, но она не собирается останавливаться.

Елка — ритуал перед выступлением

Несмотря на многолетний опыт выступлений, певица до сих пор испытывает сильное волнение перед выходом на сцену. Чтобы справиться со стрессом, она запирается в гримерке на два часа и сидит в полном одиночестве. Только после этого она чувствует себя готовой к выступлению.

Кристина Асмус — брезгливость

Актриса настолько брезглива, что никогда не умывается водопроводной водой. Вместо этого она использует хлоргексидин и моет голову, держа ее вниз, чтобы капли не попадали на лицо. Она также не пользуется косметикой по уходу за кожей, так как однажды неудачный макияж вызвал у нее сыпь.

Филипп Киркоров — зависимость от соцсетей и беспорядок

Король российской эстрады не может начать свой день без проверки новостных лент и мессенджеров в социальных сетях. Он также известен своей неряшливостью. После праздников он не убирается, а новогодняя елка остается у него круглый год. Он оправдывает это тем, что так он "создает чудо для детей каждый день".

Алина Загитова — суеверие с правой ногой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию всегда заходит на каток с правого конька. Она считает, что это приносит ей удачу. Этот ритуал, возможно, помог ей завоевать золотую медаль на Олимпиаде 2018 года.

Анастасия Волочкова — любовь к шпагату

Балерина не упускает ни одной возможности продемонстрировать свою гибкость. Она садится на шпагат даже в самых неподходящих местах, в том числе на подоконниках. Волочкова считает, что люди, которые смеются над ее любовью к шпагату, просто завидуют.

Дима Билан — одержимость подоконниками

С детства певец испытывает странную страсть к подоконникам. Он проводил много времени, наблюдая за городом из окна и иногда даже засыпал на подоконнике. Даже сейчас он любит отдыхать на подоконнике, видимо, находя в этом умиротворение и покой.

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15 июня 2024, 14:23
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
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