Не стало знаменитого шоумена, одаренного артиста, который является гением продюсирования и популярной музыки. Прославленный телеведущий Джонни Каналес ушел на 77 году жизни так, что утрату лучшего в своем деле мастера ощущает весь мир.



Об окончании его земного пути 13 июня 2024-го стало известно из объявления Норы — вдовы шоумена, которая представила покойного не только любимым мужем и популяризатором латиноамериканской музыки. Славного человека и легендарного ушедшего артиста она запомнила в жизни таким, что он «был маяком надежды и радости для бесчисленного количества людей».

Джонни Каналес ушел из-за серьезных проблем со здоровьем под влиянием случившегося в 2008 году инсульта как такового. С утра и с верой в лучшее служил своему делу и мастерству с ощущением ответственности за весь мир. Он еще в мае 2023-го намекал на безнадежность ситуации и все же старался для людей.

Этот выдающийся американец мексиканского происхождения стал особенно знаменит по персональному шоу. В нем с 1983 года дарил творчество и удивлял харизмой вместе с артистами (La Sombra de Chicago , Selena, Nancy, La Mafia , Mazz, Intocable, Grupo Pegasso De Emilio Reyna, Fama и другие). Являясь гениальным продюсером — популяризировал жанр техано в индустрии музыки.

Слава о человеке-легенде неспроста далась ушедшему артисту в жизни. Прославленный телеведущий Джонни Каналес — этот выдающийся американец — в индустрии музыки увековечил себя и проложил талантам из народа путь на большую сцену. Ушел навсегда в лучший мир, но передал эстафету: быть маяком надежды и радости — для людей.