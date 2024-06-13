Фестиваль "Laima Rendezvous Jurmala", созданный "кормилицей СССР" Лаймой Вайкуле, пройдет с 26 по 28 июля в концертном зале "Дзинтари". Организаторы рекламируют его как "яркий, изысканный и романтический". На деле же – это антироссийский шабаш впавших в маразм эстрадных пенсионеров и никому ненужных артистов из Незалежной.



В прошлом году киевские нацисты диктовали Вайкуле, кого звать на фестиваль и в каком порядке устраивать их выступления. Поэтому там пели и плясали исключительно признанные в России иноагентами артисты, а так же ее враги. Вырученные с продажи билетов деньги "кормилица Советского Союза", как себя называет онкобольная Лайма, отправила боевикам ВСУ.

В этот раз ситуация будет аналогичной. Опять на сцене – предатели родины, типа потерявшего совесть иноагента Андрея Макаревича. Кроме того, будут петь "сбитые летчики" из Незалежной – Настя Каменских, Надя Дорофеева и Оля Полякова. Эдакий сбор беспризорных украинок, лишившихся заработков в России.

Но главное, на антироссийский фестиваль пригласили Аллу Пугачеву с пятым мужем-иноагентом. Выступать эта, живущая в Израиле, пара не планирует, но своим появлением в зале и за кулисами предаст антироссийскому шабашу статусности. В прошлом году Народная артистка СССР с поливающим грязью свою Родину супругом приезжала в Юрмалу. В этот раз они тоже получили приглашение. Как говорят, после шабаша часть лета Примадонна с иноагентом проведет в Прибалтике – жаркое лето Земли Обетованной сердечнице Пугачевой противопоказано.

Словом, вся колода будет в сборе – все, кто уехал из страны, кто предал ее, кто клеймит и порочит. Для русофобки Вайкуле, чей дядя служил Гитлеру, все они – лучшие друзья.