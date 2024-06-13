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Четверг 13 июня

14:40"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?": супертест для эталонных эрудитов | Сможете пройти? 13:34Вся колода: Пугачеву с мужем-иноагентом пригласили на антироссийский шабаш Вайкуле 11:11Летний ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по сцене на пляже 10:08"Масса идиотов. Мало адекватных": Меньшова катком проехалась по звездам 06:36Ляйсан Утяшева поделилась лайфхаками: как уберечь себя от переедания летом 03:12Королевский эксперт оценила шансы на появление Кейт Миддлтон с детьми на параде Trooping the Colour 00:09Дана Борисова отмечает 48-летие: шокирующие факты из жизни эпатажной звезды 22:59Нашли козла отпущения: звезда "Универа" Ярушин пошел под суд 18:39Тест для гурманов: угадайте название советского торта по фото 16:03Косметолог Ткаченко рассказала, почему сочетание SPF и тонального крема – идеальная защита кожи 14:28Невозможно отличить: 12 блистательных актеров, сыгравших звезд в кино 12:31Эти звезды шоу-бизнеса сбежали от суеты Голливуда: 6 уникальных историй 10:17Увлекательный тест на знание советских телепередач 10:04Высокий суд ЮАР одобрил привлечение "Google SA" к делу за блокировку православного канала "Спас" 09:24Повалий о любви к Родине: "Если у света и добра есть душа, то эта душа – в России" 06:05Ни работы, ни мужа, ни жизни: как провела остаток дней народная артистка РСФСР Эльза Леждей 03:18Бузова против Костенко: при чем здесь Тарасов? 00:05"Моя дочурка": дочь певицы Глюкозы показала Сюсю 18:59Тест для внимательных: угадай советский фильм по кадру с титрами 17:0556-летняя олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова экстренно госпитализирована 16:25Убийство в берлоге: в России хотят разрешить охоту на спящих медведей 16:18Потерявший контракт с фирмой Дмитрий Маликов предложил работу фанатам 15:37Жители столицы проголосуют за лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву" 14:59Парк Героев Отечественной войны 1812 года обустроят в Марьине 14:54"Готова поделиться": Ксения Собчак заявила об изнасиловании – сделали операцию 14:52Инфраструктура для наземного транспорта создана рядом со станцией метро "Озерная" 14:26До конца года в Москве будет введено еще несколько спортивных объектов – Собянин 13:39Несла миллионы в сумке: бегство Ксении Собчак попало на камеру 11:36В День России на Киевском вокзале состоится выставка электропоездов "Иволга" 11:25ТЕСТ: Угадайте советский фильм по кадру с автомобилем 09:39ТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе 08:08Варум без фильтров: в чем сила естественной красоты певицы? 06:06"Хватала мужа": Стриженова не сдержала чувств в публичном месте – получила наслаждение 03:13Похорошеет через 100 лет? Какой будет Москва в 2124 году 00:03"Нещадно пришпарило": Наталью Штурм раскритиковали за внешний вид 19:29Тест: насколько хорошо вы знаете советский дизайн? 18:06Это имя у всех на слуху: Буланова назвала законного преемника Пугачевой 16:21Появление Гузеевой с единственной дочерью и малышкой на руках произвело фурор 15:18Вайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и Максакову 14:3645-летняя Гурцкая рассказала про отношения с сыном-подростком 14:22Тоже киноман СССР? Докажите! Угадайте эти фильмы по одному кадру 13:16 "Слюнявчик" от Киркорова: как певец видит будущее своих детей? 11:35Напрягите мозг! Только знатоки кино СССР справятся с этим тестом 11:28Звезда "Голоса" привезла в Москву детей из ДНР 10:27200 интенсивов пройдет в рамках программы "Культлето" в июне 08:49Арина Шарапова оставила наследников без квартир и машин 08:05Привязанную к доске 53-летнюю Цой обнаружили поутру на реке в центре Петербурга 06:40"Объявили в розыск!": звезда "Ворониных" Волкова внезапно пропала 06:07От погремушки до конструктора: как игрушка делает ребенка гением 03:01Забытый вкус лета: вегетарианские котлеты "Дачные"
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"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?": супертест для эталонных эрудитов | Сможете пройти?

"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?": супертест для эталонных эрудитов | Сможете пройти?
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Срочно предлагаем вашему вниманию увлекательный тест, пронизанный духом легендарной телевизионной интеллектуальной игры. Только обладатели цепкого ума, развитой логики и быстрой реакции способны набрать максимальный балл! Но главное – это желание завоевать победу, без которого нет ни малейшего шанса набрать 5/5!

Телеигра "Что? Где? Когда?" получила триумфальный успех как в СССР, так и в РФ. Сегодня многие ее смотрят и пересматривают не только в РФ, но и в зарубежных мировых державах. И этому есть 1 объяснение: интеллект — это редчайшая драгоценность, мода — разменная монета, а главное в жизни — правильный выбор. А вам это под силу? Сдадитесь без победы или осилите тест?

В каждом маленьком, среднем, крупном городе есть как минимум 1 человек, который обладает эталонной эрудицией, но не считает себя "знатоком". Исключительно вам, уважаемые эрудиты и знатоки, выпал уникальный шанс проверить себя! Убедитесь, что достойны побед и являетесь эталоном!

В этом тесте мы представляем для вас 5 задач из самых разных областей знаний: история, искусство, география, обществознание и многое-многое другое. Отличником вы были или двоечником, хорошистом или троечником, физиком или лириком, все это не важно. В каждой задаче выберите лишь 1 из 4 вариантов ответа: "а", "б", "в", "г". Вы сможете, мы верим и желаем пройти суперсложное испытание на максимум!

Фото: Midjourney/"Дни.ру"

ВОПРОСЫ:

1. Название этого электроприбора происходит от латинского слова vannus "веялка" ...

а) фен;

б) миксер;

в) пылесос;

г) утюг;

2. В ювелирном мастерстве количество чистого золота иногда определяют не только в процентах, но и в каратах. Итого: 58,5% золота в изделии — 14 карат, 75% — 18 карат. В чистом золоте — ...

а) 51;

б) 24;

в) 100;

г) 42;

3. Арабские женщины украшали это листовым золотом, шнурками, золотыми пуговицами, кольцами. Это ...

а) чашки;

б) ложки;

в) волосы;

г) блюдца;

4. Немцы называют это кондитерское изделие "палочкой любви". А русские так же, как и французы. Это ...

а) багет;

б) леденец;

в) пастила;

г) эклер;

5. Некоторые уверены, что этот танец испанского происхождения и был занесен в Южную Америку. Но другие убеждены, что его музыка кубинского происхождения. Не исключено, что его произвели для обучения мужчин бальным танцам из-за умеренного темпа и четкого ритма ...

а) ламбада;

б) чечетка;

в) танго;

г) свинг;

ОТВЕТЫ:

1—а (фен), 2—б (24), 3—в (волосы), 4—г (эклер), 5—в (танго).

Если допустили ошибку — пройдите тестирование еще раз и закрепите суперский результат!

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13 июня 2024, 14:40
Фото: Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

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