"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?": супертест для эталонных эрудитов | Сможете пройти?

Срочно предлагаем вашему вниманию увлекательный тест, пронизанный духом легендарной телевизионной интеллектуальной игры. Только обладатели цепкого ума, развитой логики и быстрой реакции способны набрать максимальный балл! Но главное – это желание завоевать победу, без которого нет ни малейшего шанса набрать 5/5!

Телеигра "Что? Где? Когда?" получила триумфальный успех как в СССР, так и в РФ. Сегодня многие ее смотрят и пересматривают не только в РФ, но и в зарубежных мировых державах. И этому есть 1 объяснение: интеллект — это редчайшая драгоценность, мода — разменная монета, а главное в жизни — правильный выбор. А вам это под силу? Сдадитесь без победы или осилите тест?

В каждом маленьком, среднем, крупном городе есть как минимум 1 человек, который обладает эталонной эрудицией, но не считает себя "знатоком". Исключительно вам, уважаемые эрудиты и знатоки, выпал уникальный шанс проверить себя! Убедитесь, что достойны побед и являетесь эталоном!

В этом тесте мы представляем для вас 5 задач из самых разных областей знаний: история, искусство, география, обществознание и многое-многое другое. Отличником вы были или двоечником, хорошистом или троечником, физиком или лириком, все это не важно. В каждой задаче выберите лишь 1 из 4 вариантов ответа: "а", "б", "в", "г". Вы сможете, мы верим и желаем пройти суперсложное испытание на максимум!

ВОПРОСЫ:

1. Название этого электроприбора происходит от латинского слова vannus "веялка" ...

а) фен;

б) миксер;

в) пылесос;

г) утюг;

2. В ювелирном мастерстве количество чистого золота иногда определяют не только в процентах, но и в каратах. Итого: 58,5% золота в изделии — 14 карат, 75% — 18 карат. В чистом золоте — ...

а) 51;

б) 24;

в) 100;

г) 42;

3. Арабские женщины украшали это листовым золотом, шнурками, золотыми пуговицами, кольцами. Это ...

а) чашки;

б) ложки;

в) волосы;

г) блюдца;

4. Немцы называют это кондитерское изделие "палочкой любви". А русские так же, как и французы. Это ...

а) багет;

б) леденец;

в) пастила;

г) эклер;

5. Некоторые уверены, что этот танец испанского происхождения и был занесен в Южную Америку. Но другие убеждены, что его музыка кубинского происхождения. Не исключено, что его произвели для обучения мужчин бальным танцам из-за умеренного темпа и четкого ритма ...

а) ламбада;

б) чечетка;

в) танго;

г) свинг;

ОТВЕТЫ:

1—а (фен), 2—б (24), 3—в (волосы), 4—г (эклер), 5—в (танго).