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Четверг 13 июня

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Ляйсан Утяшева поделилась лайфхаками: как уберечь себя от переедания летом

Ляйсан Утяшева поделилась лайфхаками: как уберечь себя от переедания летом
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Ляйсан Утяшева поделилась в своем телеграм-канале несколькими лайфхаками, чтобы помочь людям не сорваться с правильного питания и избежать переедания в суетливые будни. Ее советы направлены на то, чтобы облегчить процесс приготовления пищи и сохранить продукты для будущего использования.

Первый совет — вымыть и нарезать овощи для будущей недели. Это позволит сохранить салатную и другую зелень, такую как шпинат, кейл, мангольд и другие, в чистых полотенцах для посуды и убрать их в пластиковые или продуктовые пакеты в холодильник. Таким образом, овощи пролежат не меньше недели, и вы сможете приготовить из них салаты с уже готовыми заправками.

Второй совет — запаситься вареным рисом или любым другим гарниром. Независимо от того, используете ли вы рисоварку или кастрюлю на плите, хранение белого или коричневого риса в холодильнике поможет быстро приготовить блюда.

Третий совет — приготовить кастрюлю фасоли. Фасоль, приготовленная с нуля, стоит дешевле и зачастую вкуснее консервированной. Ляйсан предлагает приправить фасоль чесноком, авокадо или лавровым листом и травами, затем подать ее с рисом или превратить в кокосовый суп с черной фасолью.

И последний совет — подготовить разные соусы. Одно и то же блюдо с разными заправками или соусами будет совершенно разным по вкусу, что поможет избежать чувства однообразия в питании.

Эти лайфхаки Ляйсан Утяшевой направлены на то, чтобы облегчить процесс приготовления пищи и сохранить продукты для будущего использования, а также обогатить рацион разнообразными и вкусными блюдами.

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13 июня 2024, 06:36
Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети
Телеграм-канал Ляйсан Утяшевой✓ Надежный источник

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